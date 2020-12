Les AirPods Max sont dangereux d'après UPS qui les retourne à Apple

Il y a 3 heures

Julien Russo

8

Ça y est, L'AirPods Max est officiellement disponible en France comme dans le reste du monde, les clients commencent à recevoir leurs commandes à domicile. Si en Europe et dans le reste du monde les livraisons se déroulent sans aucune difficulté, au Canada le transporteur UPS refuse de livrer les AirPods Max et engage une procédure de retour vers expéditeur. UPS considère que le casque haut de gamme d'Apple possède des matériaux dangereux.

Un problème entre UPS et Apple ?

Pas vraiment.

Imaginez-vous avoir été dans les premiers à commander votre AirPods Max sur l'Apple Store en ligne pour au final voir un retour vers expéditeur à 50% de son acheminement... C'est ce que vivent en ce moment des milliers de canadiens avec la prestation d'UPS pour la livraison de leur AirPods Max.

L'information nous vient d'iPhone in Canada qui explique qu'un grand nombre de clients Apple qui ont commandé l'AirPods Max n'ont pas été livrés. Quand on regarde le tracking de ces personnes, il est notifié que le colis est retourné vers Apple et ne sera pas livré comme cela était prévu initialement !

Les clients peuvent aussi apercevoir leur colis bloqué à Ontario en Californie avec la mention "une irrégularité de matières dangereuses s'est produite avec ce colis". Mais que ce passe-t-il avec les colis des AirPods Max ? Le produit est-il vraiment dangereux comme le prétend UPS ?

Rassurez-vous... L'AirPods Max n'est pas dangereux !

Le problème viendrait de l'étiquetage du colis qui n'aurait pas été effectué. En effet, tous les produits comportant des batteries à la technologie lithium-ion rechargeable doivent être mentionnés par une étiquette sur le colis. Si ce n'est pas le cas, le règlement d'UPS prévoit de ne pas honorer la livraison et faire un retour vers expéditeur. Finalement, que l'on soit Apple ou non, les règles sont les mêmes pour tout le monde.



Toutes les personnes concernées par ce problème d'UPS auront bien évidemment la livraison de leur AirPods Max en retard de plusieurs jours, pour l'instant on ne sait pas si Apple effectuera une seconde livraison via UPS ou un autre transporteur (à voir la décision que prendra Apple).