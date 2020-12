Des AirPods Pro Lite en 2021 moins chers de 20%

Comme toujours, des sources, des échos, des bruits de couloir sont présents au sujet des produits Apple. La dernière info en date concerne une version des AirPods Pro qui devrait voir le jour en 2021 avec un prix diminué, vrai info ou intox ?

Des AirPods Pro à un prix plus abordable en 2021 ?

Selon un dernier rapport et certaines sources provenant de la chaîne d'approvisionnement, Apple souhaite sortir dès 2021 une version moins chère des AirPods Pro. En effet, les derniers échos indiquent une nouvelle paire d'AirPods Pro entre janvier et juin 2021 qui devrait embarquer un peu moins de technologies que les AirPods Pro mais en profiterait pour coûter moins cher.

En ce qui concerne le prix, on parle d'un modèle 20% moins cher donc vendu aux alentours des 229€ soit au même prix qu'une paire de AirPods "classique" avec le boîtier de recharge sans fil vendue 229€ sur l'Apple Store. Sauf en cas de promotion comme ces derniers temps.



Après les rumeurs autour des prochains AirPods qui pourraient s'orienter vers le design des Pro, voilà donc un peu de bruit autour d'un futur modèle d'AirPods Pro "Lite". Si l'on fait le rapprochement entre toutes ces rumeurs, on se demande même si finalement, la première rumeur ne concorde pas tout simplement avec celle-ci ce qui indique qu'Apple souhaite dès 2021 sortir une paire "d'AirPods 3" avec le design basique et une paire "d'AirPods Pro Lite" un peu moins performante mais avec le design et les fonctionnalités principales du modèle Pro.



Affaire à suivre... et pourquoi pas un AirPods Max Lite dans la foulée ?



