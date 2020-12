Google lance Stadia sur Safari mobile avec Cyberpunk 2077

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Comme xCloud et Luna, Google contourne les règles de l'App Store pour proposer Stadia sur iPhone et iPad, son service de Cloud Gaming.



Refusée par la firme en tant qu'app, Stadia était finalement sortie avec simplement la gestion du compte. Si elle reste pour le moment ainsi, il est enfin possible de jouer sur son iPhone ou son iPad via Safari. De quoi par exemple jouer au tout dernier Cyberpunk 2077 !

Google Stadia passe par Safari sur iPhone et iPad

Après une annonce surprise il y a quelques semaines à peine, Google Stadia est désormais entièrement jouable sur les appareils iOS, grâce à une application Web Safari, une Progressive Web App. Rendez-vous directement sur stadia.google.com pour profiter de votre abonnement et de vos jeux.



Pour outrepasser une limitation idiote de la part d'Apple, les joueurs Stadia devaient jusqu'ici passer par le navigateur tiers Stadium, qui vous permettait de jouer à Stadia sur des appareils iOS. C'est exactement ce que nous propose Google qui profite de la sortie d'iOS 14.3 pour lancer sa version web pour Safari. Bien sûr, on aurait préféré une application native mais c'est déjà mieux que rien. On constate d'ailleurs quelques problèmes et crashs sur cette première bêta.



La seule fonctionnalité manquante est celle de Google Assistant, qui n'est disponible qu'en tant qu'application autonome pour les utilisateurs d'appareils iOS. Cela dit, l'application Web Stadia sur iOS peut être utilisé avec des manettes Bluetooth, des commandes à l'écran ou avec le contrôleur Stadia dédié.

Comment ajouter l'application Stadia à votre écran d'accueil iOS

Ouvrez Safari Rendez-vous sur https://stadia.google.com Connectez-vous à votre compte Stadia Ajoutez un raccourci à l'écran d'accueil en utilisant le menu de partag

Cyberpunk 2077 et autres sont à portée d'iPhone

Voilà une manière de jouer au tout dernier Cyberpunk 2077 sur iPhone, mais aussi à de nombreux jeux dernier cri comme Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K21 et autre Destiny 2.



Si la version de base est gratuite, le prix du service Pro est de 9,99€ par mois avec le premier mois offert.



Qui est abonné à Stadia parmi vous ?