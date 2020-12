Le Touch ID bientôt sur l'Apple Watch ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

Le déverrouillage via Touch ID a été une révolution dans les produits Apple, la firme de Cupertino l'a inclus en premier sur l'iPhone puis celui-ci s'est démocratisé sur l'iPad et le MacBook. Aujourd'hui, l'entreprise veut aller encore plus loin en intégrant le Touch ID pour la première fois sur une Apple Watch, ce qui signifie qu'il n'y aura plus besoin de saisir le code une fois la montre attachée à votre poignet !

Un nouveau brevet révèle les intentions d'Apple

Pour protéger ses avancées technologiques, Apple n'a pas d'autres choix que de déposer des brevets dans le registre de l'USPTO. Par chance, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce partage publiquement le dépôt avec tous les détails croustillants.

La dernière découverte montre qu'Apple travaille en ce moment sur une future génération d'Apple Watch avec l'intégration du Touch ID.

L'objectif ici est d'améliorer la sécurité de l'Apple Watch en cas de vol, s'il est possible de deviner un code à quatre chiffres, il est impossible de déverrouiller avec le Touch ID si le propriétaire de la montre n'est plus présent. Au passage, cela va aussi apporter une sécurité supplémentaire dans les paiements via Apple Pay.

Dans le brevet, Apple explique que la meilleure solution pour proposer le Touch ID sur une Apple Watch c'est d'installer le composant qui permet de reconnaitre l'empreinte directement sur le bouton d'allumage. La Digital Crown aurait été exclue du projet.

Voici le résumé du brevet :

Un ensemble de boutons biométriques peut être disposé dans l'ouverture d'un boîtier d'un dispositif électronique. L'ensemble bouton biométrique peut comprendre un élément d'entrée qui forme une surface extérieure du boîtier du bouton et est configuré pour recevoir des entrées, par exemple d'un utilisateur de l'appareil électronique. L'ensemble bouton biométrique peut en outre comprendre un capteur biométrique pour détecter les entrées reçues et transmettre un signal à un processeur du dispositif électronique. Le signal peut correspondre à une caractéristique biométrique, telle qu'une empreinte digitale. Un conduit flexible peut transmettre le signal au processeur. Une partie du conduit flexible et un joint peuvent être placés entre l'ensemble bouton et le boîtier qui empêche les contaminants de pénétrer dans le boîtier du bouton et le boîtier.

La confidentialité du Touch ID sur l'Apple Watch serait identique à ce qu'on connait sur les autres appareils Apple, c'est-à-dire que tous les fichiers avec vos empreintes enregistrées ne seront pas synchronisés sur iCloud et vos empreintes ne seront pas non plus envoyées à Apple. Tout restera dans l'Apple Watch jusqu'à réinitialisation de celle-ci.



