AirPods Max : un changement de batterie relativement simple

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Une vidéo YouTube permet de découvrir à quoi ressemble l'AirPods Max de l'intérieur. On constate un bijou de technologie mais également un changement de batterie qui semble possible contrairement aux AirPods et AirPods Pro.

Le changement de batterie sur l'AirPods Max semble possible

L'AirPods Max a été dévoilé il y a à peine une semaine et au-delà des caractéristiques et technologies embarquées, le prix élevé de 629€ faisait débat à peu près partout. Une question qui n'est pas revenue souvent mais qui peut être liée au prix est tout simplement le remplacement de la batterie. En effet, nous savons que les AirPods et AirPods Pro ne peuvent pas recevoir un changement de batterie. Du coup, étant donné la taille du AirPods Max beaucoup plus imposante ainsi que son prix relativement élevé, la question sur la possibilité ou non de remplacer la batterie le jour où elle commencera à fatiguer est légitime.

Selon une vidéo parue sur YouTube, il semblerait que cela soit possible du moins techniquement. Un Youtubeur du nom de Snazzy Labs est parmi les tout premiers (si ce n'est le premier) à proposer en vidéo le démontage du AirPods Max. À travers cette vidéo on découvre qu'il faut commencer par enlever la grille du côté droit (là où se situe toute les composants) qui est vissée et fixée sur le socle, ce qui n'est pas très simple puisqu'au vu des images, il semble très difficile de la retirer sans l'abîmer. Une fois enlevée, on peut apercevoir tous les composants renfermés dans ce casque et donc la batterie.



On constate donc que le changement de batterie semble largement à la porter des techniciens d'Apple si vous décidez de l'envoyer au SAV. Pour rappel, sur son site, Apple indique le montant de 29€ pour une réparation si vous êtes détenteur de l'Apple Care+ mais le prix sans cette option est de 79€.