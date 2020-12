Tesla souhaite améliorer le confort sonore grâce à Bose

Elon Musk compte bien améliorer les futurs modèles de Tesla et pour cela, rien de mieux que de se concentrer sur les points encore perfectibles. La réduction de bruit dans l'habitacle en fait partie et c'est pour cela qu'un partenariat avec Bose va permettre d'améliorer le système déjà présent sur les modèles actuels.

Bose & Tesla main dans la main

Tesla pourrait améliorer le confort auditif ou si vous préférez diminuer les bruits extérieurs à l'intérieur de ses voitures grâce à la société connue de tous Bose. Le système sonore utilisé dans les Tesla se nomme Audio Weaver et appartient à la société DSP Concepts. C'est justement cette société qui vient de lancer une collaboration avec Bose afin que sa technologie QuietComfort Road Noise Control soit directement installée dans les futures Tesla.



Le système audio implanté à l'intérieur des modèles actuels est déjà plus que parfait avec des retours quasi tous positifs. Là ou Bose pourrait intervenir c'est sur l'amélioration au niveau de la réduction de bruit dans l'habitacle étant donné que comme vous le savez, une voiture électrique fait presque aucuns bruits ce qui augmente le ressenti des bruits extérieurs.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le QuietComfort Road Noise Control, c'est un système intelligent développé par Bose qui mélange l'utilisation d'accéléromètres, de logiciels de traitement de signal, de microphones ainsi que du système audio de la voiture pour finir par créer une suppression de bruit.



En ce qui concerne le bruit justement, on peut notamment rappeler que même si les Tesla sont des voitures très bien insonorisées, le manque de sons au niveau du moteur qui existe sur une voiture "classique" fait que l'on entend fréquemment les bruits extérieurs lorsqu'on est en ville voir même le bruit de la route, du bitume quand on est à grande vitesse. Quoi qu'il en soit cela serait une très bonne innovation sur les futures modèles surtout qu'en connaissant la renommée de Bose sur le sujet, on ne doute pas une seule seconde de la qualité du produit final.



Pour ceux que ça intéresse, voici la vidéo en question sur cette technologie :

