Un rapport voit l’Apple Car sortir en 2021 !

Il y a 7 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

2

L’Apple Car, la voiture électrique d'Apple qui figure régulièrement à la rubrique « rumeur » depuis des années aurait au moins deux ans d'avance sur le calendrier et serait lancé au troisième trimestre de 2021, selon l'Economic Daily News de Taiwan, qui cite des personnes haut placées de fabricants taïwanais.

Une Apple Car en 2021 pour concurrencer Tesla

Le rapport affirme que les fabricants locaux se préparent à accélérer la production de composants pour Apple Car dès le deuxième trimestre de l'année prochaine, ajoutant qu'Apple a secrètement testé des dizaines de prototypes de véhicules sur la route en Californie. Apple a reçu un permis du DMV de Californie pour tester des véhicules autonomes en 2017, et ces derniers ont été repérés sous la forme de SUV Lexus équipés de LiDAR quelques temps plus tard.



Alors que de nombreuses sources ont affirmé que la voiture Apple serait commercialisée entre 2023 et 2025, y compris l'analyste Ming-Chi Kuo, le rapport cite un directeur anonyme d'un grand fabricant taïwanais qui a déclaré qu'Apple visait un lancement en septembre 2021.



Bien que tout soit possible, un tel calendrier anticipé est discutable, en particulier en raison de l'impact de la pandémie. Plus tôt ce mois-ci, un rapport de DigiTimes affirmait qu'Apple était en négociations «préliminaires» avec les fournisseurs d'électronique automobile, suggérant que son projet de véhicule était encore loin d’une sortie. Le rapport a ajouté que le partenaire de fabrication de puces TSMC travaillerait avec Apple sur une "puce autonome".

Depuis au moins cinq ans, les rumeurs et autres fuites se sont tour à tour contredites autour de ce que cache le projet Titan. Il n'est pas clair si Apple développe un véhicule à part entière ou travaille sur l'intelligence artificielle et les technologies de conduite autonome pour les véhicules en général. Le chef de l'intelligence artificielle d'Apple, John Giannandrea, a récemment pris la direction du projet, selon Mark Gurman de Bloomberg.



Étant donné que les constructeurs automobiles annoncent souvent de tout nouveaux véhicules des années à l'avance, une possibilité est que la voiture Apple sera présentée en avant-première à la fin de 2021, mais pas commercialisée.



Reste désormais à savoir si l’Economic Daily News voit juste sur ce coup, lui qui a un bilan mitigé avec les rumeurs d'Apple.



Il avait a révélé avec précision qu'Apple publierait un iPhone 8 réutilisé en mars 2020, près d'un an avant le dévoilement de l'iPhone SE de deuxième génération, et a également annoncé l'iPad Pro 11 pouces. Mais l’EDN serait trompé sur le MacBook de gamers à la WWDC 2020 et les AirPods Pro en plusieurs couleurs.