Apple ne prévoit pas de sortir un iMac plus grand

Il y a 9 heures

Mac

Medhi Naitmazi

2



Apple n’aurait aucune intention de sortir un iMac plus grand que le modèle 24 pouces équipé de la puce M1, selon un nouveau rapport de 9to5Mac. Citant des sources anonymes ayant une connaissance du calendrier de sortie de produits d'Apple, le site affirme que le constructeur ne présentera pas un iMac plus grand "dans un avenir proche".

Un seul iMac dans la gamme Apple ?

Avec le lancement du Mac Studio, Apple a arrêté l'iMac 27 pouces à base de processeur Intel, créant une certaine confusion quant à l'avenir de la gamme iMac. Apple a confirmé à Ars Technica que l'iMac 27 pouces "a atteint la fin de son cycle de vie", indiquant que la société n'a pas l'intention de sortir un modèle 27 pouces rafraîchi pour accompagner l'iMac 24 pouces.

Malgré l'abandon de l'iMac 27 pouces, des rumeurs ont circulé sur un iMac Pro à écran plus grand qui serait en cours de développement, mais certaines de ces rumeurs pourraient avoir confondu l’appareil avec l’écran de 27 pouces "Studio Display". Cette semaine, l'analyste Ross Young a déclaré que ce que ses sources pensaient être un iMac Pro était en fait un "Studio Display Pro" qui arrivera plus tard dans l'année avec la technologie miniLED, peut-être en même temps que le Mac Pro.



Young ne croit plus à l'arrivée d'un iMac Pro cet été, et les informations de nos confrères semblent aller dans ce sens.

Apple n'a actuellement aucun plan pour sortir de nouvelles versions haut de gamme de son ordinateur de bureau tout-en-un.

Voilà qui est clair, bien que l'analyste Ming-Chi Kuo ait déclaré dimanche dernier qu'un iMac Pro sortirait en 2023, et Mark Gurman de Bloomberg affirme qu'Apple développe toujours un iMac Pro. Mais comment se positionnera-t-il face au Mac Studio ?



En attendant, une version M2 de 24 pouces de l'iMac qui devrait sortir en 2023 serait dans les tuyaux. Pensez-vous qu’Apple a raison d’abandonner l’iMac 27 pouces ? Rappelons que le 24 pouces s’est glissé entre le 21 et le 27, probablement pour remplacer les deux au final.