Apple publie un guide de sécurité des données sur iOS 14

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

1

Ces derniers mois, Apple a fait de grands efforts autour de la vie privée, de la géolocalisation, mais également de la protection des données. Avec iOS 14, la Pomme va encore plus loin en mettant en place de nouvelles fonctionnalités et procédés pour aider l'utilisateur a se protéger et savoir plus en détails quelles informations personnelles sont utilisées et comment.



Récemment, la firme de Cupertino a mis en ligne un nouveau guide qui nous aide à protéger nos appareils quand notre sécurité est menacée.

Apple publie un guide sur la protection des appareils suite à une menace

Si vous craignez que quelqu’un accède à des informations que vous n’avez pas partagées à partir de votre appareil Apple, alors ce guide vous aidera à identifier les risques. Il vous guidera à travers les étapes qui vous permettront de rendre la technologie sur laquelle vous comptez aussi privée et sûre que vous le souhaitez.

Le guide s'adresse aux débutants, comme ceux à la recherche de support plus avancé : on a notamment accès à plusieurs réglage pour la sécurité comme la configuration de Face ID, l'importance de mettre à jour son appareil, comment restaurer son appareil, protéger son compte Apple ou encore vérifier les réglages de confidentialité.



Les plus importants sont à nos yeux l'authentification à deux facteurs de votre Apple ID et l'utilisation du Face ID / Touch ID pour sécuriser vos données.



Voici la liste des points abordés :

Mettez à jour votre logiciel

Restauration de votre appareil aux paramètres d'usine

Protégez votre appareil

Protégez votre identifiant Apple

Si vous ne reconnaissez pas un emplacement de connexion

Vérifiez les paramètres de confidentialité

Utilisation de l'application Localiser

Partage de votre position

Partage avec iCloud

Albums partagés dans Photos

Calendriers partagés

Partage de votre activité avec l'Apple Watch

Suppression des applications tierces inconnues

Suppression des profils de configuration inconnus

Si vous utilisez le partage familial

Phishing et demandes frauduleuses de partage d'informations

Liste de contrôle : si vous voulez voir si quelqu'un d'autre a accès à votre appareil ou à vos comptes

Liste de contrôle : si vous souhaitez arrêter le partage avec quelqu'un avec qui vous avez précédemment partagé

Liste de contrôle : si vous voulez vous assurer que personne d'autre ne peut voir votre position



Le document complet d'Apple, qui n'est malheureusement que disponible en anglais.