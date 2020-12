Les Apple Store aux États-Unis ont un coin Fitness+ pour faire découvrir le service

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

C'est le nouveau service tendance au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Fitness+ est un abonnement à renouvellement mensuel qui vous permet d'accéder à des cours préenregistrés avec des coachs spécialisés. L'objectif ici est de vous faire bouger tout en vous donnant des statistiques en temps réel grâce à votre Apple Watch.

Fitness+ débarque dans les Apple Store

Même quand on s'appelle Apple, il n'est pas toujours facile de faire connaitre un nouveau service qu'on vient de lancer. La firme de Cupertino a décidé de se servir de son gigantesque réseau d'Apple Store pour mettre en avant le service Fitness+.

Malgré la faible fréquentation due à la crise sanitaire, Apple a quand même mis en place des "coins Fitness+". On y trouve un grand écran expliquant l'intérêt du service et présentant les diverses fonctionnalités, les activités disponibles, mais aussi des démonstrations des cours que vous aurez si vous souscrivez au service.



Cette intégration dans l'Apple Store fait penser à celui d'Apple Arcade, l'entreprise avait réalisé la même approche pour faire découvrir son service de jeu par abonnement. Cependant, la volonté n'était pas la même puisque contrairement à Fitness+, la firme avait fait la promotion d'Apple Arcade dans ses Apple Store, plusieurs mois après sa disponibilité.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Apple a choisi un fond en bois (un matériau populaire en Apple Store et familier pour ceux qui ont l'habitude de se rendre en boutique). La firme de Cupertino propose aussi une sélection de produits qui vous permettront d'améliorer le confort pendant vos séances (après tout le but est de vendre). Vous trouvez des AirPods, des supports pour orienter l'iPhone en paysage ou en portrait, mais aussi des PowerBeats Pro qui sont spécialement conçus pour les sportifs.



Source