Hero Emblems 2 : un trailer et une sortie prévue en été 2021

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière, nous apprenions que la saga Hero Emblems allait avoir le droit à un second opus sur nos mobiles. Il faut dire que le premier du nom a vu le jour 6 ans auparavant, et les nombreux joueurs attendent avec impatience un peu de nouveauté.



Malgré l'âge avancé du jeu, il reste une valeur sûre dans la catégorie match-3, et ça, le développeur HeatPot en a bien conscience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les développeurs reviennent avec quelques nouveautés dans le sac : une vidéo et une fenêtre de sortie.



Voici un peu de gameplay :

Hero Emblems 2 devrait sortir durant l'été 2021

Voilà quatre ans, quatre ans que le studio HeatPot a annoncé une suite à son excellent jeu de match-3 Hero Emblems... Un développement bien plus long que prévu, qui a été nourri par quelques petites vidéos dévoilées ici et là, sans de réelles informations à se mettre sous la dent.



Et c'est dans les forums du site web TouchArcade que hier, nous avons enfin eu le droit à des nouvelles de la part des développeurs. D'une part, une petite vidéo de gameplay a été partagée ainsi qu'une éventuelle période de sortie fixée à l'été 2021.

Croisons les doigts...

Télécharger Hero Emblems à 1,09 €