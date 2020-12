L'iPhone et l'iPad, bientôt accessibles à plusieurs utilisateurs différents ?

Depuis la création d'iOS et d'iPadOS, il n'est possible d'utiliser son iPhone et/ou son iPad qu'à partir d'un seul compte utilisateur. Comprenez par là qu'il n'est pas possible de diviser l'accès à l'appareil pour deux utilisateurs. Aujourd'hui, Apple travaille sur une technique qui vous permettra d'avoir une session à vous et de créer une autre session pour une autre personne. Si cela n'est pas très utile pour un iPhone qui reste personnel, cela peut être révolutionnaire pour l'iPad !

Un multi-utilisateurs à venir sur iOS ?

Les dépôts de brevet ne concernent pas que les innovations matérielles, on retrouve aussi des informations très précieuses sur les futures avancées logicielles qu'on retrouvera sur les appareils Apple.

Apple a déposé un brevet très intéressant du futur d'iOS et d'iPadOS. En effet, le géant californien chercherait à exporter le concept de la session qu'on retrouve sur macOS ou encore sur Windows. Dans un avenir proche, Apple pourrait proposer un accès principal et un accès secondaire pour les iPhone et les iPad, les informations personnelles seraient divisées en deux. Chaque utilisateur pourrait télécharger ses propres applications, créer ses propres playlists Apple Music ou encore avoir ses propres photos.

Bien évidemment, cela ferait exploser l'utilisation du stockage et pousserait les clients à investir dans des appareils avec un stockage plus conséquent que 64 Go ou même 128 Go.

À chaque démarrage de l'iPhone ou de l'iPad, les utilisateurs devront choisir la session à laquelle ils veulent accéder. Il sera possible de personnaliser l'icône avec une photo et un prénom. Une fois la session sélectionnée, vous passerez sur le système d'authentification, il est probable qu'Apple propose le Face ID et/ou le Touch ID en plus du classique mot de passe. Cela voudra dire que l'iPhone et l'iPad pourront enregistrer deux empreintes ou deux visages.

Dans son brevet, Apple décrit une "fourniture de domaines en enclave sécurisée pour prendre en charge plusieurs utilisateurs".

Les développeurs du géant californien expliquent aussi utiliser un dispositif information capable d'utiliser plusieurs codes d'accès et clés de chiffrement associées à chaque compte d'utilisateur différent du système.



Apple aurait même pensé à une solution de secours au cas où vous ne pouvez pas déverrouiller votre session. Dans le brevet il est expliqué : "Toutefois, il peut encore être possible d'accéder aux données stockées sur le système informatique sans connaître un nom d'utilisateur/mot de passe ou un code d'accès si les données sont stockées de manière non chiffrée".



Le système de multi-utilisateurs qu'on retrouve sur les Mac ou encore sur l'Apple TV pourrait arriver bien plus vite qu'on le pense sur l'iPhone et l'iPad. Ce serait une nouveauté fantastique qui permettrait à des familles nombreuses de séparer les données personnelles sur l'iPad et d'éviter à chaque fois la déconnexion et la reconnexion sur les applications de réseaux sociaux.



