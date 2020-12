Apple reconnait un problème d'affichage avec sa puce M1

Apple explique qu'il est possible de voir très facilement les résolutions supplémentaires pour votre écran externe. Pour cela, direction votre Mac. Il vous suffit d'aller dans le menu  puis d'aller dans Préférences Système . Vous trouverez l'icône " Affichages ", cliquez dessus, faites après faire un appui long sur la touche Option en même temps que vous cliquez sur Échelle . La liste des résolutions supplémentaires de votre écran externe s'affichera immédiatement. La firme de Cupertino n'a mentionné aucune date pour la mise à disposition de la mise à jour qui va corriger ce bug. Si vous êtes concerné, il va falloir avoir un peu de patience puisqu'avec les fêtes de fin d'année, le travail autour des futures mises à jour de macOS doit être légèrement au ralenti ... À noter que la première version bêta de macOS 11.2 a été lancée la semaine dernière et il est donc probable que les prochaines bêtas corrigent ce bug. Évidemment, il est conseillé d'attendre la version officielle de macOS 11.2 avant de mettre à jour votre Mac. Installer une bêta sur un Mac où vous travaillez quotidiennement est loin d'être l'idée du siècle.

Si vous connectez un moniteur ultralarge ou super-ultralarge à votre Mac avec la puce Apple M1, certaines résolutions prises en charge par votre écran peuvent ne pas être disponibles. Apple est conscient de ce problème et une résolution est prévue pour une future mise à jour de macOS.

C'est dans un document d'assistance qu'Apple reconnait pour la première fois que la puce M1 rencontre un problème avec les écrans externes de type "ultra-large" ou "super-ultralarge". En effet, les propriétaires des nouveaux Mac M1 sont confrontés à des difficultés dès qu'il s'agit de sélectionner certaines résolutions prises en charge par l'écran. Si celui-ci est prêt pour afficher la résolution, la situation coince avec la puce M1 d'Apple qui elle bloque le passage à la résolution sélectionnée. Les ingénieurs d'Apple ont minutieusement étudié l'anomalie début décembre et en ont conclu qu'il y avait bien un dysfonctionnement qui pouvait (heureusement) être réglé assez rapidement. Sur le document d'assistance, on peut apercevoir la note suivante :

