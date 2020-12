Dadish 2 va sauver les radis le 18 janvier sur iOS et Android

En février dernier, ce qui est déjà loin, le développeur Tom Young alias CatCup Games a lancé Dadish dans l'App Store.

Qu'est-ce qu'un Dadish ? C'est un radis qui est aussi un père, et dans ce cas, ce cher papa doit sauver ses enfants disparus, une bonne quarantaine !



CatCup lancera la suite Dadish 2 sur iOS et Android en janvier prochain. Voici une bande-annonce :

Dadish premier était un jeu de plateforme et d’action solide avec d'excellentes commandes sur écran tactile et un brin d’humour appréciable.



Cette fois-ci, ses coquins se présentent au travail de Dadish pour une journée impromptue « Bring Your Kids to Work » et naturellement les choses deviennent incontrôlables et les enfants finissent par se mettre en danger une fois de plus. Voilà une belle excuse pour se défouler à travers 50 nouveaux niveaux et se faire exploser avec 50 nouvelles remarques impertinentes après avoir sauvé chacun de vos enfants. CatCup mentionne également que "parfois, vous pouvez monter sur un hamburger géant parlant" et dit que Dadish 2 comprendra un support des manettes ainsi que de nombreux déverrouillages et secrets à trouver.



Vous pouvez précommander sur l'App Store iOS ou vous préinscrire sur le Google Play Store pour Android.



Dadish 2 sera lancé dans quelques semaines, le 18 janvier 2021.

