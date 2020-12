Apple Glasses : un nouveau brevet détaille les gestes pour contrôler l'interface

Annoncés depuis plusieurs années par les rumeurs, les Apple Glasses (des lunettes en réalité augmentée) sont l'un des futurs produits Apple les plus attendus. Même si cela existe déjà sur le marché, la firme de Cupertino chercherait en ce moment à révolutionner la façon d'interagir entre l'utilisateur et ses lunettes AR. Apple explique aussi comment un tel produit pourrait vous servir dans votre quotidien !

Les Apple Glasses, bien plus révolutionnaires que vous le pensez...

Comment savoir sur quel produit travaille l'Apple Park ? En regardant le registre de l'Office américain des brevets et des marques bien évidemment.

Apple est obligé de déposer des brevets pour protéger ses avancées technologiques et éviter que les entreprises chinoises copient ses innovations une fois commercialisées. Cette protection permanente fait le grand bonheur des personnes qui traquent en permanence l'actualité Apple, puisque la firme y révèle tout.



Dans le cas des Apple Glasses, Apple apporte des informations très précieuses sur l'intérêt d'avoir des lunettes AR et connectées dans sa vie quotidienne. La firme explique que ses Apple Glasses vont être une valeur ajoutée aux informations qui sont à votre portée habituellement.

Un exemple ? Vous allez visiter le Musée du Louvre à Paris et vous arrivez devant le tableau de La Liberté guidant le peuple. Les Apple Glasses vont immédiatement détecter de quelle peinture il s'agit et vous affichez en réalité augmentée des informations supplémentaires comme cette oeuvre date de 1830, que l'artiste est Eugène Delacroix ou encore qu'elle appartient à l'État français. Des infos qui seront probablement récupérées sur Wikipédia.



Autre exemple, les Apple Glasses pourront détecter quand vous approchez d'un cinéma et sans entrer à l'intérieur vous pourrez voir les séances à venir et visionner les bandes-annonces des films à l'affiche.

Dans son brevet, Apple explique que ses lunettes en AR vont s'intégrer dans votre quotidien et apporter des informations pratiques et pertinentes. La particularité c'est que seul l'utilisateur qui porte une paire d'Apple Glasses pourra voir les données en réalité augmentée.

Quelle interaction ?

Contrôler ses Apple Glasses avec "Dis Siri" ? Pas terrible à l'extérieur dans un espace public avec plusieurs personnes autour...

Les ingénieurs de la firme de Cupertino ont déjà trouvé la solution, les utilisateurs devront faire des gestes manuels pour transmettre une information et naviguer dans les menus et/ou les applications.

Apple va inclure la réalité augmentée dans votre environnement physique, vous pourrez afficher l'interface des Apple Glasses directement sur une table ou dans votre main. Il vous suffira après de slider et de toucher l'endroit où vous verrez l'interface AR.

Dans les premiers mois, les gens vous regarderont bizarrement, mais avec le temps tout le monde s'y fera !



Pour la disponibilité des Apple Glasses c'est pour l'instant : silence radio.

Les rumeurs ont été assez timides à ce sujet, Gene Munster de Loup Ventures a parlé il y a quelques années d'une commercialisation en 2021, mais personne n'a assez d'informations sur l'avancée du projet pour connaitre la date d'annonce et de lancement.



