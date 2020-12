HBO Max : Près de la moitié des abonnés ont regardé Wonder Woman 1984

Il y a 5 heures

Julien Russo

2

C'est le service de streaming le plus cher aux États-Unis, mais c'est aussi celui qui propose le catalogue le plus intéressant (après Netflix). Il y a quelques mois, HBO a négocié un accord avec Warner Media ayant pour but de proposer plusieurs films en simultané avec leur sortie au cinéma. Cette décision permet à Warner d'éviter les pertes à cause de la pandémie. Visiblement le premier film issu de cet accord a été une réussite !

HBO Max & Warner Media : Premier succès

Disponible en France dès l'année prochaine, HBO Max qui est proposé à 15$/mois aux États-Unis rencontre un énorme succès grâce à son grand catalogue, mais aussi ses exclusivités.

En cette période de fêtes de fin d'année, Warner Media a sorti au cinéma le film Wonder Woman 1984, exceptionnellement le film a été mis à disposition en même temps sur HBO Max. Aux États-Unis, cette pratique est possible puisque les Américains ont la chance de ne pas avoir cette pénible chronologie des médias que nous avons en France.



Warner l'avait anticipé, avec la pandémie qui touche les États-Unis, les spectateurs sont moins nombreux à se déplacer dans les cinémas, ce qui provoque des pertes financières qu'il faut réussir à combler. C'est là qu'est venue l'idée de proposer plusieurs films en même temps sur HBO Max. Wonder Woman 1984 qui est disponible au cinéma et sur le service de streaming depuis le 16 décembre 2020 a été le premier film concerné par cet accord.



Si on aurait pu penser que tout le monde aurait souscrit à HBO Max et évité d'aller au cinéma, la tendance ne s'est pas du tout passée comme cela. Au contraire, Warner Media a réussi à générer 16,7 millions de dollars grâce aux cinémas. En ce qui concerne HBO Max, les abonnés ont été très nombreux à visionner Wonder Woman 1984.

HBO qui est (comme ses concurrents) assez discret sur les audiences a quand même déclaré que près de la moitié de ses abonnés payants ont lancé le film.

Ce nouveau programme a permis de donner un coup de boost au service, les fréquentations ont explosé le jour de Noël, HBO Max a reçu le triple de visites par rapport à la moyenne du mois dernier.

À noter que si l'accord entre HBO Max et Warner Media est très intéressant, il faut prendre en compte que celui-ci n'est pas sur la durée. En effet, chaque film qui est disponible sur le service de streaming ne reste qu'un mois avant de disparaitre définitivement !

Au-delà de la collaboration avec la chaîne de télévision payante américaine, Warner Media a aussi effectué des partenariats avec plusieurs distributeurs de vidéo à la demande au Canada, Royaume-Uni ainsi que plusieurs pays européens.

Grâce à la sortie cinéma + Streaming/VOD, Warner réduit fortement les pertes dues à la baisse des fréquentations des salles.

​​​​

Ayant conscience que nous sommes encore loin d'être sorties de cette période de pandémie, Warner a donné le feu vert à HBO Max pour proposer plusieurs films en même temps que leur sortie au cinéma.

Les abonnés américains retrouveront l'année prochaine : Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong, Tom & Jerry, Dune et The Many Saints of Newark. Sans aucun supplément financier, les contenus seront disponibles pendant 1 mois pour tous les abonnés. Bon après... Il faut prendre en compte que le tarif minimum de HBO Max c'est l'équivalent du prix de Netflix Premium en France !





Télécharger l'app gratuite HBO Max: Stream TV & Movies