AirPods Max : comment redémarrer ou réinitialiser en cas de bug

Il y a 39 min

Medhi Naitmazi

La plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre casque AirPods Max peuvent être résolus si vous le redémarrez ou si vous le réinitialisez aux paramètres d'usine. Voici donc un petit guide qui permet de prendre connaissance de quelques astuces et manipulations à connaitre en cas de panne.

Un tutoriel pour le AirPods Max

Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le redémarrage et la réinitialisation de votre casque Apple. Le redémarrage de l'AirPods Max équivaut au redémarrage de tout autre appareil, comme votre iPhone ou Mac. Cela effacera la mémoire viva et rechargera le logiciel interne ainsi que vos paramètres. C'est moins violent qu'un reset complet.



Si cela ne vous aide pas, ou si vous avez décidé de retourner ou de vendre le Apple AirPods Max, vous pouvez effectuer une réinitialisation complète. Cela effacera vos paramètres actuels, dissociera votre AirPods Max de votre compte iCloud et rechargera les paramètres d'usine. Il sera ainsi fin prêt à être reconfiguré, donné, échangé ou revendu.

Comment redémarrer les AirPods Max

Si vous rencontrez des problèmes avec vos AirPods Max, vous pouvez effectuer un redémarrage rapide en appuyant et en maintenant le bouton de contrôle du bruit et la couronne numérique. Les deux sont sur la même oreillette.

Assurez-vous de charger vos AirPods Max pendant quelques minutes avant de les redémarrer. Appuyez sur le bouton de contrôle du bruit et sur la couronne numérique et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote en orange.

Cela redémarrera vos AirPods Max. Et peut-être que le bug aura disparu. Cela fonctionne pour les soucis de déconnexion Bluetooth et même certains problèmes sonores comme des craquements ou grésillements.

Comment réinitialiser les AirPods Max aux paramètres d'usine

Si le redémarrage de vos AirPods Max n'a pas résolu le problème que vous rencontrez, vous pouvez également essayer de réinitialiser vos AirPods Max aux paramètres d'usine, ce qui les dissociera de votre compte iCloud.

Assurez-vous de charger vos AirPods Max pendant quelques minutes avant de les redémarrer. Appuyez simultanément sur le bouton de contrôle du bruit et sur la couronne numérique située sur l'oreillette gauche et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant clignote en orange, puis en blanc.

Cela dissociera les écouteurs de votre compte iCloud et les réinitialisera aux paramètres d'usine. Après avoir réinitialisé vos AirPods Max, vous pouvez les reconnecter en les retirant du Smart Case et en les tenant à côté de votre iPhone, iPad ou Mac jusqu'à ce que vous voyiez la fameuse animation de configuration apparaitre à l'écran.



Voilà, vous savez désormais redémarrer et réinitialiser vos AirPods Max. N'oubliez pas de jeter un oeil à notre sélection d'accessoires pour casque Bluetooth.