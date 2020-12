Des AirPods Pro 2021 en deux tailles ?

Une nouvelle rumeur douteuse autour des AirPods Pro 2 vient d'être partagée sur Twitter. Il s'agit de plusieurs photos de composants qui sous-entendent qu'Apple aurait prévu deux tailles différentes pour sa nouvelle génération d'écouteurs prévue pour 2021. C'est un certain M. White qui n'a pas vraiment de crédibilité concernant les futurs produits Apple qui a publié plusieurs informations.

Des composants d'AirPods Pro 2 ?

M. White partage des photos de composants supposés de nouveaux AirPods Pro. On remarque une longueur du câble considérablement différente entre les deux composants de gauche qui pourraient être pour les AirPods Pro 2. Les deux sur la droite qui sont à peu près identiques semblent être les mêmes composants mais des modèles actuels.



M. White ne semble pas trop convaincu mais émet l'hypothèse que les nouveaux AirPods Pro 2021 pourraient être disponibles en deux tailles. Il publie également une image montrant la puce W2 qui remplacerait la puce H1 des écouteurs vendus en ce moment.



Bloomberg a partagé un rapport en octobre selon lequel Apple visait à rendre les nouveaux AirPods Pro plus petits en retirant la tige et en optant pour une forme plus arrondie pour un meilleur ajustement. Cependant, c'est la première fois qu'une fuite évoque les écouteurs en deux tailles jusqu’à présent. On se demande d'ailleurs l'intérêt d'une telle chose étant donné que la firme fournit trois tailles d'embouts. Il serait plus pertinent de proposer des coloris différents par exemple.



On imagine que M. White a mis la main sur un prototype qui n'est pas forcément prévu pour passer par la case production. A moins que ces composants ne soient ceux d'éventuels AirPods 3. Ils sont attendus pour début 2021 avec un style "Pro" mais sans la réduction de bruit.



Bloomberg avait d'ailleurs prévenu qu'Apple pourrait opter pour un design «moins ambitieux» qu'il ne l'espère pour les AirPods Pro 2 en raison de la difficulté à packager les antennes, les puces, les micros, et autre dans design plus compact.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

AirPods Pro 2 en noir ?

La dernière information intéressante est la réponse de M. White à une question sur les AirPods Pro 2 en noir. Encore une fois, sans argument, il indique qu'Apple ne proposera pas un autre coloris que le blanc. Ce serait pourtant intéressant, comme elle le fait sur les AirPods Max.



M White s'est trompé dernièrement sur plusieurs points concernant les produits à venir comme le câble tressé pour iPhone 12.