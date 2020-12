Dbrand lance un châssis noir PS5 et provoque Sony

Avec la sortie de la PlayStation 5, de nombreuses critiques ont été émises au sujet de Sony, notamment au niveau de la gestion des stocks qui entraînent de nombreux frustrés qui n'ont toujours pas mis la main sur la console, mais ce n'est pas tout. La taille de l'appareil, ainsi que son design, ont été pointé du doigt par une partie de la communauté.



Et sur ce dernier point, il semblerait que des accessoiristes veulent changer la donne en proposant des faceplates alternatives, notamment noires.

Dbrand s'apprête à lancer des châssis noirs pour la PS5

Poursuivez-nous en justice, Sony.

Voilà la phase mise en avant par Dbrand au moment d'annoncer la commercialisation prochaine de faceplates alternatives de couleurs noirs pour la PlayStation 5. Il faut savoir que PlateStation avait déjà tenté le coup, avant de se faire reprendre par le service juridique du nippon, avant de retenter le coup avec le nom « Customize My Plates », qui n'a pas eu plus de succès.



C'est donc un véritable défi lancé par Dbrand qui nargue Sony en affirmant qu'ils sont capables de produire des châssis du même niveau de qualité que celles d'origine. Une production prévue pour ces prochaines semaines en flux tendu, à cause d'une capacité de production limitée.



