Human: Fall Flat explose l'App Store en Chine (+ Test)

Les jeux loufoques ont toujours connu le succès sur mobile et la sortie de Human Fall Flat sur les stores chinois nous rappelle combien certains peuvent être addictifs. Sorti en 2016 sur PC et Mac, le jeu de No Brakes Games a depuis fait ses armes sur consoles et même sur mobiles, sauf en Chine. Il aura fallu attendre fin décembre pour le voir arriver entre les mains des chinois qui se sont littéralement rués dessus. De quoi faire oublier Gang Beasts et attendre patiemment l'arrivée de Fall Guys.



Human: Fall Flat : un démarrage record en Chine

Tomas Sakalauskas a eu la bonne idée de remplacer les combats à la curieuse physique par un puzzle game solo et co-op quand il a revisité Gang Beasts. C'est certainement cela qu'ont apprécié les joueurs de l'Empire du milieu qui ont téléchargé plus de 2 millions de fois le titre sur Android et iOS en à peine six jours. No Brakes Games a lancé son jeu grâce à l'aide de XD Inc et des éditeurs de Curve Digital et 505 Games et a vu ses ventes exploser. Jusqu'ici, Human Fall Flat s'était écoulé à cinq millions d'unités dans le monde. Désormais il a dépassé les sept millions.

Test éclair de Human Fall Flat

Si vous n'avez jamais joué à Human : Fall Flat, nous nous sommes dits qu'il valait bien un petit test. On y incarne Bob, un chef de chantier à casquette, que l'on peut personnaliser à sa guise à coup de peinture avant de l'envoyer dans des environnements ouverts remplis d'énigmes toutes plus intelligentes les unes que les autres.



Après un tutoriel qui permet de comprendre comment se déplacer et à interagir avec les objets et les décors, vous voilà dans le dur. Bob a deux bras, logique, mais ils sont contrôlés de manière indépendante. Ce petit détail change tout et vous force à coordonner vos pressions sur l'écran ou la manette pour lui permet de grimper ou de résoudre les puzzles qui s'offre à lui. Si les premiers temps vous pouffez de rire, vous allez également rapidement pester contre la difficulté. Et ce n'est pas les graphismes low-cost qui vous redonneront le sourire !



Après un peu d'escalade et l'activation de quelques boutons, place à des énigmes plus corsées. Essai, observation et epic failed sont alors votre quotidien. Certains passages vous bloqueront pendant de longues minutes et l'impossibilité de courir ne fera que renforcer ce sentiment de frustration à la limite du supportable. Mais tout cela est savamment calculé et progresser vous procure à chaque fois une certaine fierté. Comptez un peu plus de 5 heures pour finir le jeu en solo.



Mais finalement, on oublie les petits défauts quand on passe au mode multi co-op. Même la caméra qui a le don de se placer au mauvais endroit dans les moments les plus critiques sera pardonnée. Idem pour la piètre qualité de la bande-son et de l'histoire.



A l'aide d'une pression, on peut faire apparaitre un second joueur qui est l'occasion de renouveler le gameplay grâce à la coopération. Les niveaux sont identiques mais se prêtent magiquement bien à ce nouveau défi. Pire, les énigmes paraissent plus ardues avec pourtant des possibilités jusqu'ici impossibles. C'est vraiment là que Human Fall Flat dévoile sa véritable dimension. N'en disons pas plus pour ceux qui voudraient s'y essayer, le mieux est de télécharger le jeu et de vous lancer, d'autant que la version mobile est quatre fois moins chère que celle sur PC, Mac ou consoles.

La note 4 / 5

Points positifs :

Tellement fun à plusieurs

Enigmes agréables

Durée de vie

Drôle

Points négatifs :

Pas très fun tout seul

Un peu lent

Caméra capricieuse

Narration creuse

