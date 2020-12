NOIX : le futur jeu de surveillance de Noodlecake sur Apple Arcade

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Nuts, ou Noix en français, sera le prochain jeu mobile de Noodlecake, le studio à qui l'on doit Flappy Golf, Bouncy Hoops, Sneak Ops et autre Stickman Golf. Annoncé pour le 22 janvier 2021, ce jeu de surveillance sera exclusivement disponible sur Apple Arcade.



Regardez le trailer vidéo :

NOIX - mystère et surveillance à venir sur Apple Arcade

Préparez votre caravane, démarrez votre GPS, dépliez votre carte et enfoncez-vous dans les profondeurs de la forêt de Melmoth. En tant que novice en recherches sur le terrain, vous placerez des caméras pendant la journée, et regarderez les images la nuit, pour suivre les déplacements de plusieurs écureuils.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de surveiller les écureuils du coin afin de comprendre leur mode de vie. Où cachent-ils leurs noix ? Quels sont les itinéraires les plus surprenants qu'ils empruntent ? Et pourquoi se comportent-ils si bizarrement ?



Dans Noix, point de stress, la jouabilité est basée sur la surveillance et le pistage d'animaux burlesques, le tout enrobé par une histoire immersive et des voix doublées par de véritables acteurs.



Une belle promesse à confirmer dans trois semaines, en tout cas pour ceux qui ont un abonnement à Apple Arcade vendu 4,99€ par mois ou 49,99€ par an et désormais inclut dans Apple One.

