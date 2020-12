QV - Le peintre dimensionnel est le dernier bon jeu de l’année 2020

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Nous l’avions découvert jeudi dernier avec la salve de nouveaux jeux mobiles, mais QV méritait un peu plus que cela. Ce jeu d'aventure de puzzle qui a reçu beaucoup d'éloges (Pamintong, BIC) avait été dévoilé sur Nintendo Switch il y a quelques semaines avant de débarquer sur nos iPhone.



Du studio Izzle, QV The Dimension Painter est en fait la suite de The Dimension Painter sorti il y a 4 ans.

QV - The Dimension Painter est un excellent jeu mobile

Certains jeux comme QV arrivent à nous épater sans avoir la moindre communication avant leur sortie.



En effet, QV - The Dimension Painter est vraiment génial et nous rappelle des titres comme Sokoban avec un mélange graphique entre Monument Valley et le premier Oceanhorn.

Le gameplay consiste en partie à pousser des boîtes, souvent sur des interrupteurs qui ouvriront des portes pour vous permettre de progresser dans un niveau. Il y a aussi ces pierres spéciales que vous pouvez transformer en une porte normale pour passer ou transformer en portail, et couplées à une autre pierre transformée en portail ailleurs sur un niveau, vous pouvez instantanément voyager entre les deux. Voilà qui nous rappelle cette fois les jeux Portal.



Votre personnage utilise également un pinceau gigantesque et des encriers sont stratégiquement placés dans chaque niveau. En utilisant l'encre, vous pouvez créer une surface piétonnable au-dessus de l'eau, mais ce n'est que temporaire, vous devrez donc être rapide et tactique dans la façon dont vous utilisez cette étrange capacité. D'autres mécanismes apparaissent au fur et à mesure que vous approfondissez le jeu, mais tout dans QV - The Dimension Painter tourne à peu près autour de l'activation puis de l'atteinte d'une porte de sortie. Les niveaux sont incroyablement bien conçus et présentent de multiples difficultés à jouer, chaque difficulté modifiant en fait de manière significative le placement des objets et la composition d'un niveau, ce qui en fait un tout nouveau défi.



Le mélange intéressant de mécanismes dans QV - The Dimension Painter était tout aussi intéressant dans le Dimension Painter original de 2016, mais il avait été boudé pour son manque de soins graphiques.



Ce n'est pas du tout un problème dans cette nouvelle version. Le jeu propose de très beaux visuels 3D avec une vue isométrique, des personnages pleins de caractère et une histoire extrêmement étrange mais divertissante reliant tout. Sans oublier une belle bande-son qui colle parfaitement à l’ambiance.



Si vous aussi vous aimez les énigmes qui vous feront réfléchir et les jeux entièrement premium sans achat intégré, foncez sur QV - The Dimension Painter. Il est accessible, traduit en français, varié et long avec plus de 172 niveaux et compatible avec les manettes MFI.



La note 4,5 / 5

Télécharger QV - Le peintre dimensionnel à 5,49 €