MagSafe Duo : Il crée son propre support de recharge grâce à une imprimante 3D

Pourquoi acheter un accessoire Apple à 149 euros quand vous pouvez créer le vôtre avec une imprimante 3D ? C'est la question que s'est posée l'utilisateur blitzkriegtaco sur Reddit... Avec beaucoup de temps, il a réussi à concevoir son propre support avec l'emplacement réservé à l'iPhone et à côté celui réservé à l'Apple Watch.

Une alternative intéressante

Commercialisé en même temps que les iPhone 12 mini et 12 Pro Max, le chargeur double MagSafe vous permet de facilement recharger un iPhone 12 et une Apple Watch sur le même support. Si cette idée est la solution parfaite pour les clients qui possèdent ces deux appareils, c'est aussi un coût supplémentaire conséquent quand on vient de dépenser plus de 1000€ dans un iPhone de dernière génération et plus de 300€ dans une Apple Watch.

blitzkriegtaco s'est dit qu'il était possible de se créer son propre MagSafe Duo avec son imprimante 3D qu'il possède depuis plusieurs années. Après une multitude de tentatives, il a réussi à trouver la combinaison parfaite pour concevoir un MagSafe Duo et éviter d'acheter celui qui est commercialisé sur l'Apple Store en ligne.

Comme vous pouvez le constater, le résultat est vraiment bluffant. Dans la création, des chemins ont discrètement été créés à l'arrière pour faire passer les câbles afin d'installer le chargeur MagSafe et celui de l'Apple Watch dans les trous dédiés.

Un autre utilisateur au pseudo DonSonsi a mis gratuitement à disposition 3 versions du support MagSafe Duo, vous aurez juste à les télécharger et à envoyer les informations vers vos imprimantes 3D. Attention des paramètres d'impression sont requis pour que cela fonctionne, il vous faudra :

Une imprimante de la marque Anycubic

Une imprimante Mega entièrement métallique

Une résolution de 0,16

Un remplissage de 15%

Le Filament Das en Marque_filament

Le Sturmgrau en Filament_color

Le PETH et Matériel_filament

Finalement, il est possible de profiter des derniers accessoires Apple... Sans les acheter, mais en les créant vous-même. Encore faut-il avoir une imprimante 3D à son domicile !



