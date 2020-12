Mario Kart Tour fête la nouvelle année avec la saison 2021

Il y a 5 heures

Alban Martin

Mario Kart Tour évolue constamment avec des tournées thématiques, de nouvelles fonctionnalités comme le mode multi ou le paysage depuis le lancement du jeu sur iOS et Android. Dans la dernière mise à jour majeure (version 2.6.0), Mario Kart Tour a intégré le mode Auto qui vous permet de regarder les pilotes courir automatiquement à travers les parcours et de prendre des captures d'écran à partager.



Aujourd'hui, la dernière saison de Mario Kart Tour a démarré sous la forme du Mario Kart Tour New Year's 2021 Tour. Cet événement se terminera le 12 ou 13 janvier selon votre fuseau horaire.



Regardez la bande-annonce de l'événement ci-dessous présentant Lakitu, Pauline et bien d'autres alors que la tournée Rosalina prend fin :

Mario Kart Tour démarre 2021 en trombe

Outre les nouveaux personnages, on note l'arrivée du circuit RMX Rainbow Road 2 avec ses jolis jeux de couleurs, ainsi que du nouveau kart Party-Wing.



Il sera intéressant de voir ce que Nintendo apporte à Mario Kart Tour en 2021, à l'exception de nouveaux événements de tournée. Le jeu dispose déjà d'un abonnement payant pour avoir le mode 200cc mais aussi du contenu additionnel.



Partagez vos codes amis dans notre fil de discussion et dites-nous si vous jouez toujours à Mario Kart Tour, surtout depuis l'arrivée du mode multijoueur.

