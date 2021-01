Intel poussé à revoir son modèle depuis le départ d'Apple

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Un investisseur d'Intel détenant une participation d'un milliard de dollars dans le fabricant de puces a déclaré que ce dernier devait apporter des changements drastiques pour faire face à son année noire - y compris tenter de reconquérir Apple en tant que client.



L'action Intel a chuté de 21% au cours de 2020 avant l'investissement à 10 chiffres du fonds spéculatif Third Point, qui pousse à un changement fondamental dans l'entreprise...

Intel est au pied du mur

Reuters rapporte que Third Point s'est rallié aux récentes suggestions qui préconisaient qu'Intel abandonne le côté fabrication de son activité, concevant simplement des puces, puis chargeant des sociétés comme TSMC de les produire.

Le fonds spéculatif activiste Third Point LLC pousse Intel Corp à explorer des alternatives stratégiques, y compris s'il doit garder la conception et la production de puces sous le même toit.

L'une des principales raisons à cela est qu'Intel a pris du retard dans les capacités de fabrication, travaillant toujours avec des processus 10 nm et 14 nm alors que TSMC est passé à 5 nm. La puce A14 de l'iPhone 12 et la puce M1 des derniers Mac sont produites par TSMC à l'aide d'un processus 5 nm. La société prévoit d'utiliser un processus 4 nm pour la gamme d'iPhone 2022, soit l'iPhone 14.



Le principal investisseur d'Intel affirme qu'il n'y a pas de temps à perdre. Voici ce que dit le Daniel Seth Loeb dans son courriel :

Intel a perdu sa pole position dans la fabrication de microprocesseurs au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et de la société sud-coréenne Samsung Electronics Co Ltd.



Sans changement immédiat chez Intel, nous craignons que l'accès des États-Unis à une offre de semi-conducteurs de pointe ne s'érode, obligeant les États-Unis à s'appuyer davantage sur une Asie de l'Est géopolitiquement instable pour tout alimenter, des PC aux centres de données en passant par les infrastructures critiques et plus encore.

De manière plus optimiste, la lettre appelle l'entreprise à trouver des moyens de conserver l'activité d'Apple - ainsi que celle d'autres clients quittant Intel.

Les clients d'Intel, tels qu'Apple, Microsoft et Amazon développent leurs propres solutions de silicium en interne et envoient ces conceptions pour être fabriquées en Asie de l'Est.

Intel doit proposer de nouvelles solutions pour fidéliser ces clients plutôt que de les laisser partir faire leurs propres puces ailleurs. On imagine par contre mal Apple revenir en arrière alors que ses puces AXX et MX sont largement au-dessus des processeurs Intel dans tous les domaines. Rappelons qu'un MacBook Air M1 à 1129€ a doublé son autonomie et fait un bond en matière de performances grâce aux nouvelles puces maisons. Sans compter que l'écosystème entier est désormais sous la même architecture, facilitant le travail des ingénieurs Apple et des développeurs d'apps et de jeux.