Apple Watch : Un défi pour le passage à 2021 vous attend

Il y a 45 min

Julien Russo

Comme à son habitude, Apple profite du moindre événement dans l'année pour vous faire bouger de votre canapé et vous faire remplir vos anneaux d'activité. À l'occasion de cette nouvelle année 2021, Apple a décidé de proposer un nouveau trophée dans la catégorie des défis en édition limitée.

"Bonne année, bonne santé"

Depuis que l'Apple Watch existe, de nombreux clients Apple qui avaient l'habitude de rester un peu trop devant Netflix le week-end se sont mis à faire du sport. Il faut dire qu'avec les objectifs qui sont fixés, le concept des anneaux d'activité ou encore les statistiques en temps réel dans l'application "Exercice" sur watchOS, tout est fait pour vous donner envie de perdre des calories !

Le nouveau défi "Bonne année, bonne santé" est officiellement disponible dans l'application "Forme" de votre iPhone. Pour accomplir ce nouveau défi, il vous faudra remplir trois anneaux d'activité en sept jours consécutifs. Autrement dit, vous allez devoir bouger toute la semaine et même le week-end, ce qui n'est pas forcément simple quand on est en télétravail...

Si vous complétez le défi avec succès, vos obtiendrez un nouveau trophée qui sera fièrement affiché parmi les autres, mais vous aurez aussi de nouveaux autocollants à partager quand vous discutez via iMessage.