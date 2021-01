La présentation des Galaxy S21 aura lieu le 14 janvier

Si vous êtes dans l'attente des nouveaux smartphones haut de gamme de chez Samsung, sachez que vous risquez de trouver votre bonheur d'ici quelques jours et plus précisément le 14 janvier 2021 avec la présentation officielle de la gamme Galaxy S21.

Samsung nous donne rendez-vous le 14 janvier

On vous en parlait il y a quelques temps, désormais la rumeur est confirmée, les Galaxy S21 vont être présentés lors d'un évènement en ligne nommé Galaxy Unpacked qui se déroulera le 14 janvier 2021. C'est sur sa page YouTube officielle que le géant du smartphone nous a donnez rendez-vous à travers une courte vidéo qui nous donne la date ainsi qu'un titre "Welcome to the Everyday Epic".

Pour rappel, Samsung devrait présenter pas moins de trois modèles :

S21 de 6.2 pouces

S21+ de 6.7 pouces

S21 Ultra de 6.8 pouces

Les trois modèles devraient se situer entre les 850€ et les 1300€ et la nouveauté principale destinée au modèle Ultra devrait être la compatibilité avec le S-Pen auparavant vendu avec la gamme Galaxy Note qui devrait s'arrêter cette année. Les trois modèles seront surement tous équipés du Bluetooth 5.1, du Wifi 6 et seront encore une fois compatibles 5G.



Rendez-vous dans 10 jours pour les informations complètes sur les concurrents des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.