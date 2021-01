Google ne mettrait pas à jour ses apps iOS pour éviter la confidentialité

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Il y a certaines rumeurs qui ont le don de nous surprendre et d'autres qui sont tellement persuasives qu'elles arrivent à vous convaincre en un claquement de doigts. Le média Fast Company a fait une découverte assez étrange, depuis l'apparition de la déclaration de confidentialité sur l'App Store, l'ensemble des applications de Google n'ont reçu aucune mise à jour. Cela fera 1 mois dans 48 heures, une première pour la firme de Mountain View qui est très actif avec ses applications iOS.

Un système pour contourner la nouvelle procédure d'Apple sur la divulgation de confidentialité ?

Depuis le début du mois de décembre, l'ensemble des développeurs iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS sont invités à remplir la nouvelle case de confidentialité quand ils mettent à jour leurs applications. À travers cette nouvelle rubrique présente sur la fiche de leur app, ils ont l'obligation de vous informer des données utilisées pour vous suivre, des données établissant un lien avec vous et enfin des données n'établissant aucun lien avec vous.



Prenons l'exemple de l'application Reverso Context Traduction disponible sur iPhone, celle-ci vous informe qu'elle utilise les achats, les données d'utilisation, les identifiants, les diagnostics et autres données pour vous suivre.

Pire encore, l'application utilise vos coordonnées, historique de recherche, données d'utilisation ou encore vos achats pour établir un lien avec votre identité.

Ces informations ont de quoi faire peur et dissuader l'envie de télécharger l'application pour se rediriger vers une autre application de traduction !



Cette nouvelle rubrique, Google voudrait l'éviter et d'après une conclusion de Fast Company, c'est pour cette raison que la firme de Mountain View n'aurait pas mis à jour ses applications comme Gmail, Google Docs, Google Duo, Google Drive ou encore YouTube depuis le 7 décembre 2020.

Ce comportement n'est pas du tout dans les habitudes de Google, la firme peut mettre à jour plusieurs fois par mois ses applications, mais ne les laisse jamais plus d'un mois sans mise à jour.

Alors bien sûr cela pourrait s'expliquer par les fêtes de fin d'année et les vacances de ses équipes, mais l'année dernière il y a eu plusieurs mises à jour sur cette période. En plus, depuis le 7 décembre, les applications Google sur Android ont reçu de nouvelles versions ! C'est le cas de Gmail qui a été mis à jour le 16 décembre et YouTube juste avant Noël, le 21 décembre.

Pourquoi mettre à jour ses applications Android et pas celles d'iOS ?



Autre chose de suspect, Google s'est empressé de mettre à jour ses applications avant la mise en place de la nouvelle politique relative à la confidentialité des apps sur l'App Store. L'entreprise savait très bien que dès le 8 décembre toutes les mises à jour ne seraient validées que si la catégorie "confidentialité" était remplie.



Il est probable que Google souhaite éviter la mauvaise publicité qu'a subie Facebook quand les développeurs ont mis à jour l'application sur l'App Store. Il faut dire que la liste est longue et que tous les ingrédients étaient présents pour enflammer les réseaux sociaux et faire exploser les articles des médias...

Combien de temps encore les applications de Google resteront sans mise à jour ? Difficile à dire pour l'instant, mais heureusement il n'y a aucun bug majeur qui nécessite de lancer une nouvelle version en urgence.

Une chose est sûre c'est que tant qu'aucune mise à jour n’est publiée, Google n'est pas obligé de dévoiler sa politique de confidentialité sur l'App Store.