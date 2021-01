Bientôt des exercices audio avec l'Apple Watch ?

Il y a 16 min (Màj il y a 15 min)

Corentin Ruffin

On le sait, Apple mise énormément sur sa montre connectée pour faire bouger ses porteurs, les convaincre de se mettre au sport et de garder la forme. Outre la possibilité d'enregistrer des exercices, la Pomme a fait fort en présentant son nouveau service Fitness+ qui prend la forme de cours en vidéo mixant l'Apple Watch et un appareil iOS, iPadOS ou tvOS.



Seulement, la firme semble vouloir aller plus loin et on pourrait prochainement retrouver une belle nouveauté au sein de la smartwatch. En effet, des guides audio pourraient voir le jour pour des activités de marche !

Apple préparerait des guides audio pour l'Apple Watch

Cette nouvelle provient directement de la bêta d’iOS 14.4 qui fait apparaitre un nouveau réglage laissant entrevoir l'arrivée future de nouveaux guides audio. En effet, une section « Time to Walk » a été repérée par un utilisateur sur Twitter, avec cette description :

Les exercices Temps de marche sont téléchargés quand l’Apple Watch est connectée au courant et à proximité de votre iPhone. Les exercices complétés sont automatiquement effacés.

Pour le moment, l'activation de l'option ne sert à rien, il va certainement falloir attendre une nouvelle version de la bêta que de nouveaux fichiers soient implémentés.



Attention tout de même, nos confrères de 9To5Mac indiquent trouver des références à Apple Fitness+ : il se pourrait donc que cette nouveauté se réserve uniquement aux membres du service.



