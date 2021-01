Les Mac M1 représentent aujourd'hui 0,8% de part de marché

Apple avait annoncé ses Mac M1 lors de la WWDC 2020 et la promesse d'une commercialisation en fin d'année a été tenue ! Les premiers tests ont été très concluants avec des résultats qui répondaient aux attentes des consommateurs les plus exigeants. Aujourd'hui, l'objectif d'Apple est que les Mac en circulation soient avec des puces M1 et que les processeurs Intel soient progressivement écartés. Il s'agit de quelque chose qui va prendre du temps, mais qui arrivera tôt ou tard !

Apple espère atteindre une part de marché des Mac M1 de 7% dès cet été

Pour la première fois dans l'histoire des Mac, Apple a décidé de se séparer de son partenaire Intel pour ses processeurs et de tout faire soi-même comme pour les puces AX que vous retrouvez dans les iPhone et iPad.

Si pour l'instant les Mac avec la puce M1 sont encore rares chez les clients Apple, la firme californienne espère que cette tendance va rapidement s'inverser. En effet, à l'heure actuelle les Mac avec la nouvelle puce représentent seulement 0,8% sur le marché des ordinateurs portables.

Grâce à la sortie de nouveaux MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces (comme l'évoque une précédente rumeur) en 2021, Apple va donner un coup d'accélérateur à la disponibilité des Mac M1. Cela va permettre d'apporter une croissance à la part de marché !

Trendforce qui publie ces statistiques affirme aussi que Intel commence à avoir une pression phénoménale, l'entreprise n'a plus que AMD en gros concurrent, mais également Apple qui va progressivement grignoter sa part. Le rapport explique que Intel va devoir changer sa stratégie afin d'apporter une réponse solide pour rester dans la course.