Les résultats de T1 2021 d’Apple seront publiés le 27 janvier

Il y a 48 min (Màj il y a 47 min)

Medhi Naitmazi

Apple a communiqué à ses investisseurs le prochain rendez-vous important. Il s’agit des résultats financiers du premier trimestre fiscal de la firme qui seront publiés le 27 janvier prochain. Rappelons qu’Apple démarre son année en octobre, ces résultats seront donc pour le compte des trois derniers mois de 2020.

Des résultats financiers attendus chez Apple

Les résultats de fin d’année sont sans doute les plus importants puisqu’ils englobent la période des fêtes et les dernières nouveautés du constructeur. Et fin 2020, il y en a une palanquée avec les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE, l’iPad Air 4, l’iPad 8, les MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini M1, HomePod Mini et autre AirPods Max. Sans oublier Apple One qui regroupe les services de la pomme ainsi que Fitness+ qui est disponible dans les pays anglophones.

Covid-19 oblige, Apple ne partage pas d’estimation pour son chiffre d’affaires trimestriel. Mais il y a fort à parier qu’un record pourrait à nouveau être battu après un T4 2020 déjà en grande forme.



L’an passé à la même période, Apple avait enregistré un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars et 22 milliard de bénéfices.



Applr nous donne rendez-vous le 27 janvier et même le 23 dévirer pour la réunion annuelle des actionnaires qui se tiendra bien évidemment à distance depuis l’Apple Park pour ses dirigeants.