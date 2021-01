Tim Cook a touché 14,77 millions en 2020

Pour démarrer l’année, Apple a publié un document officiel auprès de la SEC, pour attester des émoluments versés à ses nombreux dirigeants. Évidemment, le salaire de Tim Cook est le plus scruté, bien qu’il ne soit pas le mieux payé dans la société à la pomme.



En 2020, Tim a gagné trois millions de plus qu’en 2019 grâce à une nouvelle année record, même si c’est en 2018 que le dirigeant avait été le mieux payé.

Comme l’an passé, Tim Cook a reçu un salaire de base de 3 millions de dollars en 2020. C’était également la même somme en 2018. En revanche, au vu des performances de l’entreprise en 2020, la partie variable a fortement augmenté avec une prime de 10,73 millions de dollars en 2020, soit une hausse de 40%. On compte aussi les frais de représentation pour 1,04 million de dollars (+ 18%) qui comprend les congés, les voyages et la sécurité. Soit un total de 14,77 millions de dollars.

Mais les autres dirigeants majeurs d’Apple ont gagné bien plus, encore une fois :



En outre, Apple change les règles des bonus pour cette année.

À partir de 2021, des facteurs liés à l’environnement, au social et à la gouvernance, basés sur les valeurs d’Apple et d’autres initiatives seront incorporés à notre programme de bonus annuel. [Apple invite] à atteindre des niveaux exceptionnellement élevés de direction des équipes avec des valeurs, en plus de réaliser des résultats financiers solides.