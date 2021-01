Selon DigiTimes, les MacBook Air auront le droit au Mini-LED en 2022

Alors qu'Apple vient de dévoiler aux yeux du monde entier ses nouveaux Mac sous processeur ARM, voilà que l'on revient sur une rumeur qui enfle de plus en plus et qui concerne les MacBook Air. En effet, selon DigiTimes, les ordinateurs portables de la Pomme auront enfin le droit au Mini-LED dès l'année 2022.



Une affirmation qui rejoint celle du spécialiste Apple Ming-Chi Kuo qui affirmait également la transition vers la technologie dès cette année pour les appareils à la Pomme.

DigiTimes confirme le MiniLED pour les MacBook Air en 2022

Le rapport de DigiTimes du jour fait donc écho avec celui de Ming-Chi Kuo, affirmant tous deux qu'Apple prépare l'arrivée du Mini-LED dès cette année sur iPad Pro et MacBook Pro, et une arrivée sur les MacBook Air en 2022.

Les sources s'attendent à ce que les iPad Pro 11 et 12,9 pouces d'Apple et le MacBook Pro 16 pouces qui sortent en 2021 soient équipés d'écrans miniLED et que l'adoption de miniLED soit étendue à ses produits MacBook Air en 2022.

En plus d'un MacBook Pro 16 pouces avec un nouveau design, Kuo déclarait qu'Apple pouvait également lancer un nouveau MacBook Pro 14 pouces à la fin du deuxième trimestre ou du troisième trimestre de cette année. Ces modèles auraient le droit à des écrans miniLED pour une luminosité accrue, un contraste amélioré, des couleurs plus riches...



