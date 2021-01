Elon Musk est officiellement l'homme le plus riche du monde

Il y a 4 heures (Màj il y a 27 min)

Alexandre Godard

6

Depuis le temps qu'on en parle, cela devait bien arriver tôt ou tard. Elon Musk, qu'on ne présente plus, devient l'homme le plus riche du monde en ce début d'année 2021. Il devance des fortunes comme Jeff Bezos ou encore Bill Gates, impressionnant...

Elon Musk est l'homme le plus riche de l'univers

Je vous passe le couplet sur qui est Elon Musk et quelles sont les sociétés qu'il détient. Tout ce qu'il faut retenir c'est que ce monsieur commence l'année 2021 de façon aussi exceptionnelle que son année 2020 puisqu'il est désormais l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon.



Avec une fortune de 188 milliards de dollars, il devance le très connu Jeff Bezos, patron d'Amazon qui s'est également régalé sur cette année 2020 et qui détenait le titre d'homme le plus riche du monde depuis 2017. Il faut tout de même rappeler qu'Elon Musk, il y a à peine un an, faisait partie des personnes les plus riches du monde mais loin derrière des Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg...

Mais la très bonne année de Tesla ainsi que de SpaceX auront fait de 2020 une année légendaire pour lui. Pour finir en beauté, le plus fou dans cette histoire reste l'action en bourse de Tesla qui s'est tout de même permise de rentre dans l'indice Nasdaq qui n'est autre que l'indice américain qui regroupe toutes les plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Avec une hausse de plus de 830% en une seule année, Tesla restera dans l'histoire du monde boursier.



Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut que reconnaître le travail accompli par ce monsieur, sacré Elon.