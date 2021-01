Facebook se conforme à la transparence du suivi d'iOS 14 et informe les entreprises

Corentin Ruffin

Depuis qu'Apple a annoncé ses nouveautés à venir dans iOS 14, dont la transparence du suivi dans les applications, il semblerait que Facebook soit embarqué dans un vent de panique. Le réseau social n'a pas cessé d'attaquer la Pomme à ce sujet.



On se rappelle notamment que les équipes de Marc Zuckerberg ont payé pour de la publicité au sein d'un journal afin d'y rabaisser Apple et ses démarches. Les interviews se sont multipliées également, le CEO n'hésitant pas à rabaisser Cupertino et affirmer que cette décision allait tuer de nombreuses entreprises.



Aujourd'hui, Facebook semble se conformer à l'arrivée prochaine de la fonctionnalité...

Facebook envoie un email aux entreprises au sujet d'iOS 14

Facebook continue de trembler devant l'arrivée des changements de confidentialité dans iOS 14, allant jusqu'à envoyer un e-mail aux entreprises pour les informer "qu'elle n'a d'autre choix que de se conformer à la fonction de transparence du suivi des applications".



Ainsi, il semblerait que le réseau social dépose les armes, affirmant que malgré le désaccord de la mise en place de cette nouveauté, elle n'a pas d'autre choix que de les suivre. L'entreprise continue d'affirmer qu'un tel processus aura "des impacts décisifs sur le ciblage, l'optimisation et la mesure de l'efficacité des campagnes".



Une obligation pour Facebook, qui met en avant le fait qu'Apple peut bloquer complètement Facebook et ses autres applications de l'App Store.



