Mercedes lève le voile sur son Hyperscreen de 56 pouces !

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Mercedes l'avait promis, l'année 2021 démarre sous le signe de l'Hyperscreen, son nouveau système tableau de bord virtuel qui va d'abord intégrer la gamme S dont le fameux EQS (électrique) prévu pour 2022. La planche est un écran géant de 56 pouces !

Mercedes Hyperscreen

Plus grand et plus audacieux

Couvrant plus de 56 pouces d'un bord à l'autre, le verre incurvé de l'Hyperscreen est le plus gros morceau de silicate de ce type dans l'industrie automobile aujourd'hui - il bat définitivement l'écran de 38 pouces de l'Escalade. Mais, le Mercedes-Benz Hyperscreen est en fait composé de trois points d'interaction distincts, tous encapsulés sous une seule vitre.



Par exemple, le conducteur fait face à un ensemble complet de jauges numériques - similaires à celles de la berline de Classe S 2021, mais ajoutant des fonctions EV distinctes qui surveillent la régénération des freins, l'état de charge et la dynamique de conduite. À côté et légèrement en dessous du tableau de bord se trouve un écran d'infodivertissement central, qui utilise par défaut une carte de navigation massive et des commandes téléphoniques et audio minimalistes. Enfin, un écran court et large apparaît sur le tableau de bord juste devant le passager, affichant soit des divertissements lorsque le siège est occupé, soit une élégante galaxie d'étoiles à trois branches lorsque le conducteur est seul.

La vitre de l'Hyperscreen

De chaque côté du verre se trouve un évent circulaire CVC, apparemment flottant au-dessus de la surface du verre. La société affirme que la paire de prises d'air lie le monde analogique au numérique. Néanmoins, l'emplacement et la fonction des évents semblent très bien pensés, tout comme le cadre unique de l'écran, qui comporte trois couches extrêmement fines de revêtement «Silver Shadow» pour une sensation et une apparence luxueuses. L'éclairage ambiant le long du bord inférieur du verre donnera un effet flottant élégant.



La vitre légèrement incurvée est produites à des températures dépassant les 650 degrés Celsius, assurant une clarté sans distorsion et une résistance surprenante. La société a également testé la sécurité du verre dans des cas extrêmes, comme un accident de voiture particulièrement catastrophique. Dans de telles situations, le verre présente des points de rupture prédéterminés à chaque extrémité et cinq points de montage qui cèdent de manière ciblée grâce à une sous-structure en nid d'abeille.

Suggestions intelligentes

Capable de stocker plusieurs profils de conducteurs et de passagers, l'Hyperscreen utilise l'intelligence artificielle pour faire des suggestions de confort et de fonctionnement du véhicule. Par exemple, le Mercedes-Benz EQS dispose d'une suspension qui peut soulever la voiture légèrement plus haut, utile à l'approche d'une allée escarpée ou dans une rue défoncée. Si le conducteur engage régulièrement l'ascenseur de suspension dans un endroit particulier, l'Hyperscreen apprendra ce comportement et suggérera l'action à l'avance, facilitant le processus pour le conducteur. Cela nous rappelle les suggestions de Siri sur iPhone.



Un autre cas d'utilisation de ce type est une action liée à une heure et un lieu particuliers. Si le chauffeur passe un coup de fil tous les mardis soirs après avoir quitté le travail, l'EQS peut désormais faire cette suggestion au chauffeur, en affichant une carte de visite et / ou une photo de la personne qu'il souhaiterait appeler. Étant donné que chaque action Hyperscreen est liée à un profil personnel, si quelqu'un d'autre est au volant, le véhicule ne fera pas une telle suggestion.



Au niveau 0 de l'interface, on retrouvera les fonctions les plus courantes des conducteurs utilisés dans les itérations précédentes du MBUX. Les commandes vocales «Hey Mercedes» apparaissent également ici, commandant à peu près n'importe quelle fonction de l'Hyperscreen.



Bien sûr, il faudra s'y faire car cet ensemble sans bouton demandera un temps d'adaptation, surtout pour les personnes n'ayant pas de smartphone.

Pour quels voitures ?

Le MBUX Hyperscreen sera une option sur la famille EQ EV, probablement à la fois pour les variantes berline et SUV. Mercedes ne s'est pas engagée à respecter un calendrier précis pour ces véhicules, mais nous nous attendons à ce que la berline électrique de la classe S fasse ses débuts cet été, suivi du SUV en automne ou en hiver.



Que pensez-vous de ce nouveau type de tableau de bord ?