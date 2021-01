La néobanque Anytime rachetée par Orange Bank

Alban Martin

Anytime tombe dans l'escarcelle d'une autre néobanque, mais d'un poids lourd puisqu'il s'agit d'Orange Bank. La filiale de l'opérateur vient de s'offrir les services de ce service destiné aux professionnels.



Anytime vise en effet les entreprises, les PME, les associations et les indépendants. Les statuts suivants sont autorisés, contrairement à ce que proposent les banques digitales classiques : Association, Fondation, EI, EURL, SARL, SASU, SAS, SELURL, SELARL, SNC, SCI, SA, profession libérale et micro-entrepreneur.



Anytime passe sous le giron d'Orange Bank

Orange Bank qui est né du rachat de Groupama Banque vient de faire sa première acquisition avec Anytime. Un moyen de toucher les professionnels et de démocratiser la gestion financière des TPE / PME, comme l'explique la société dans son communiqué.

Lancée en 2014, Anytime s'est fait un nom auprès des petites et moyennes entreprises en proposant donc la gestion de comptes professionnels mais aussi la gestion des notes de frais, des factures et autres. Parmi les avantages mis en avant par Orange Bank lors de cette acquisition, on note également la mise à jour automatique de la compatibilité, l’encaissement des clients depuis un mobile, la gestion des impayées ou encore l’optimisation de la trésorerie. C'est un concurrent direct de Qonto.



Orange ambitionne de proposer Anytime à ses clients professionnels actuels et assure conserver l'équipe en place pour les futures évolutions. Le rachat va permettre à Anytime de poursuivre sa croissance avec des moyens financiers plus importants.

De gauche à droite : Paul de Leusse, Stéphane Richard, Damien Dupouy



Damien Dupouy et Thierry Peyre, fondateurs d’Anytime :

Nous sommes heureux et fiers de rejoindre le groupe Orange. Cette évolution est une reconnaissance de la solidité du modèle économique Anytime, première néobanque pour les pros à être rentable depuis 2018. Le rapprochement avec Orange Bank va nous permettre d’offrir aux professionnels plus de services (crédit, assurance, paiement, conseils…) et de bénéficier de la formidable puissance de la marque Orange.

Paul de Leusse, président d'Orange Bank :

L’arrivée d’Anytime dans la famille Orange Bank marque le début d’une nouvelle évolution pour nous, avec la conquête d’un segment de marché à forte valeur et la mise en place de synergies fortes, avec Orange Bank comme avec Orange.



En outre, les offres d’Anytime vont d'abord rester 100% numérique avec une souscription directement depuis l’application d’Anytime ou son site. Ensuite, le réseau Orange sera utilisé.



Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

