La nouvelle Switch prévue en 2021 s'appellerait "Aula"

Alexandre Godard

Nous venons de débuter 2021 et forcément, nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie de la prochaine Nintendo Switch. La dernière rumeur en date évoque son nom mais aussi ses caractéristiques en ce qui concerne l'écran et sa puissance. Voyons tout cela ensemble...

La nouvelle Nintendo Switch pourrait s'appeler" Aula"

Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis sa sortie il y a bientôt 4 ans, le 3 mars 2017, la Nintendo Switch est un carton planétaire. Avec plus de 60 millions de consoles vendues à l'été 2020, il n'est pas très compliqué de comprendre qu'elle fait toujours fureur auprès des joueurs. Mais, malgré ça, il va bien falloir passer à la suite du côté de Nintendo et proposer un tout nouveau modèle au goût du jour.



Parmi les rumeurs en 2020, nous avons appris que la prochaine console du géant japonais devrait enfin posséder un écran 4K. Autre rumeur, il s'est avérer que la nouvelle Switch aurait déjà pu être commercialisée à l'heure où nous écrivons ces lignes mais étant donné les ventes des modèles actuels qui n'en finissent plus, pas de quoi se précipiter chez Nintendo. La troisième rumeur de plus en plus insistante nous expliquait que si tout se passe comme prévu, 2021 devrait bien être l'année de la sortie de la nouvelle Nintendo Switch.

De manière logique, voici la première grosse rumeur en ce 7 janvier avec une petite nouveauté en ce qui concerne le nom de la console (ces infos proviennent du firmware de la Nintendo Switch). D'après les dernières infos, le prochain modèle se nommerait "Aula". La "Switch Aula" serait en préparation depuis plus d'un an et demi et devrait enfin apporter la 4K mais seulement quand elle est branchée à une télé. Pour la partie nomade, on aurait le droit à un écran OLED et un SoC plus puisant.



Cela reste bien évidemment de la rumeur mais pour ce qui est des caractéristiques techniques, on se doute que Nintendo ne va pas oser en 2021 nous sortir un nouveau modèle peut-être plus cher mais avec les mêmes caractéristiques au niveau de l'écran et de la définition d'image.



A suivre...



Source