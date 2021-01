Populus Run : un Fall Guys à venir sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple va lancer plusieurs jeux dans les prochaines semaines dont un titre très inspiré de Fall Guys. Il s'agit de Populus Run qui rappelle également Zombie Tsunami.



Regardez la vidéo trailer :

Populus Run

Populus Run est un jeu de course peu conventionnel dans lequel il faut contrôler non pas un héros, mais une foule de personnes. Si l'inspiration de Fall Guys est palpable, notamment dans le style graphique, les développeurs ont aussi pris des idées du côté de Temple Run par exemple avec un runner rapide.



Sur la base de la bande-annonce ci-dessus, j'ai vraiment hâte de voir en quoi consiste Populus Run lors de son lancement à la fin du mois.



Un jeu à tester le 29 janvier prochain avec ses donuts, burgers et autres macarons géant.

