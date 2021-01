Sorties jeux : Vita Fighters, Professor Lupo: Ocean, Hello Neighbor 2, Mad Cars

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Vita Fighters, Professor Lupo: Ocean, Hello Neighbor 2 et Mad Cars.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Vita Fighters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 252 Mo, iOS 10.0, Ranida Studios Inc.) Vita Fighters affiche des personnages cubiques à la manière d'un Minecraft avec un gameplay à la Virtua Fighter mais simplifié pour faciliter l'utilisation de l'écran tactile. Rassurez-vous, la simplification s'est arrêtée au bon moment pour conserver les sensations des bons jeux de combat traditionnel.



Vous avez toujours un contrôle total des mouvements de vos combattants et les commandes ont été rationalisées en seulement 4 boutons. Un bouton d'attaque légère qui peut également être double-tapé pour produire une attaque moyenne; une attaque lourde qui est plus forte mais plus lente à sortir; un bouton d'attaque spéciale qui peut être pressé seul ou combiné avec les directions avant / bas / arrière pour produire diverses attaques spéciales propres à chaque combattant; et un bouton d’attaque EX qui déclenchera un super mouvement si vous avez suffisamment rempli votre barre de puissance.



Télécharger le jeu gratuit Vita Fighters





Ronin : Le dernier samouraï (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0, 309 Mo, iOS 10.0, Dreamotion Inc.) « Je trancherai quiconque se tiendra sur mon chemin, du plus misérable ennemi à la plus haute des montagnes ! »



Incarnez le dernier samouraï dans d'élégants décors à l'encre de chine, tandis que la guerre fait rage et que le seigneur qu'il servait a disparu. Afin de venger la mort de votre maître, vous devez vous entraîner, découvrir de nouveaux pouvoirs, trouver différents équipements et vous battre sans relâche pour devenir un guerrier aguerri. N'oubliez pas : la vengeance est douloureuse et très risquée. Si vous mourrez, il vous faudra recommencer votre entraînement depuis le début. Seul un véritable samouraï peut appréhender le véritable pouvoir de son épée. Éliminez d'innombrables ennemis et survivez pour inscrire votre nom dans l'histoire... Télécharger le jeu gratuit Ronin : Le dernier samouraï





Rogue Party RPG (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 185 Mo, iOS 8.0, Daniel Nations) Rogue Party apporte le combat tactique en groupe à la formule roguelike permettant aux joueurs de créer des groupes jusqu'à quatre personnages et d'explorer des niveaux de donjons aléatoires sans fin jusqu'à ce qu'ils puissent enfin tester leurs compétences contre les neuf boss épiques.



Un système de classe ouvert et un système d'artisanat permettent une personnalisation incroyable, donc que vous souhaitiez jouer une sorcière des glaces, un combattant-druide ou un barde à moitié maniant double qui est dévoué à un seigneur démon, votre personnage dépend de vous.

Télécharger le jeu gratuit Rogue Party RPG





Professor Lupo: Ocean (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.02, 1,3 Go, iOS 11.0, BEAUTIFUN GAMES SL) Vous vous réveillez au milieu d’un vaisseau spatial en ruine, où tout prend l’eau… Vous êtes au fond de l’océan ! L’Ordinateur de bord insiste pour vous assigner une tonne de tâches, afin de réparer le vaisseau. En plus, il dit que vous n’êtes… qu’un Clone ? L’aventure commence à peine !



Bienvenue dans Professeur Lupo : Océan, l’épilogue de la saga Professeur Lupo et ses horribles bestioles. À la fin du premier volet, nos héros n’étaient qu’au tout début d’une très longue aventure. Cinq mille ans plus tard, la Station spatiale a atteint sa destinée. Comment la station s’est retrouvée sous l’eau et qu’est-il arrivé à son équipage ? Ce sera à Clone, notre nouvelle héroïne, de le découvrir. Professeur Lupo : Océan est un jeu en 2D de puzzle-aventure dans lequel l’histoire joue un rôle clé. Nous nous basons sur le gameplay du premier jeu en y ajoutant un nouvel élément : l’eau. Cet élément sera fondamental, et interagira avec toutes les parties du jeu.



Télécharger le jeu gratuit Professor Lupo: Ocean





Mad Cars (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.2, 39 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Mad Cars propose un concept plutôt prometteur : dans ce devenir, le joueur aura la lourde tâche de prendre le contrôle d'une flotte de plusieurs voitures à conduire simultanément.



Pour donner vie à Mad Cars, son développeur a fait appel à Buildbox, un moteur de jeu 3D qui ne nécessite pas de connaissances en codage. Le but de Mad Cars est de conduire sur une route remplie de dangers, de pièges : il faudra alors slalomer à travers des rochers, des trous, des barrages de police et même d'autres véhicules. Télécharger le jeu gratuit Mad Cars





Hello Neighbor 2 Pre Alpha (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 879 Mo, iOS 12.0, tinyBuild LLC) Bienvenue dans la Pre Alpha de Hello Neighbor 2, un jeu d'infiltration et d'horreur avec une IA capable d'apprendre. Vous incarnerez un vigile chargé de veiller la nuit sur le parc d'attractions abandonné de la Pomme dorée. Mais une créature se tapit dans l'ombre...



Cette créature dirigée par l'IA est capable d'apprendre de vos réactions. Elle a peur de la lumière et adore se glisser dans votre dos.... La suite d'un très bon jeu d'infiltration ! Télécharger le jeu gratuit Hello Neighbor 2 Pre Alpha





Flipchamps Dual Strike (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 73 Mo, iOS 9, Brad Erkkila) Le conquérant intergalactique Protus a une proposition pour la galaxie Peleus. Il épargnera au monde le vainqueur d'un concours entre les guerriers les plus puissants de la galaxie.



Les perdants condamneront leur planète à son pillage.



Pouvez-vous devenir un héros et sauver le monde avec votre champion? Collectez les orbes d'énergie et explosez vos adversaires dans ce jeu de combat ! Télécharger le jeu gratuit Flipchamps Dual Strike





Death Park 2: Scary Clown Game (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 320 Mo, iOS 11.0, Anton Nazarov) Combattez vos cauchemars, découvrez le secret de Death Park, résolvez des énigmes et sauvez votre sœur du terrible clown!



Vous devrez visiter 8 sites immenses, dont Farland, l'hôpital de la ville, le cimetière, les égouts et la base militaire.

Vous pourrez vous déplacer entre le monde réel et le monde du sommeil pour résoudre des énigmes et combattre des monstres.



Tous les emplacements sont remplis d'armes, d'énigmes et de divers monstres. D'où venaient-ils et que s'est-il passé là-bas? C'est ce que vous devez découvrir. Télécharger le jeu gratuit Death Park 2: Scary Clown Game





Astrocave (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3, 248 Mo, iOS 13.0, Les Bird) Utilisez les contrôleurs de jeu ou les commandes d'inclinaison de l'appareil pour propulser votre atterrisseur au sommet d'un système de grottes souterraines. Évitez les dangers tels que les pièges à faisceau laser et les mines de proximité.



Localisez les aires d'atterrissage pour faire le plein de votre navire pendant que vous montez. Générez des niveaux uniques générés aléatoirement. Plus de 50 récompenses aléatoires secrètes à découvrir! Télécharger le jeu gratuit Astrocave





Armed Air Forces (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v1.04, 664 Mo, iOS 13.0, iTechGen) Armed Air Forces offre une expérience de simulation de vol de combat complète sur les appareils mobiles.



Explorez d'immenses paysages avec des villes et des infrastructures détaillées dans un avion de combat à réaction moderne ou un chasseur légendaire de la seconde guerre mondiale. Commencez un combat aérien rapide pour tester vos compétences de combat aérien ou générez des cibles au sol pour faire une mission de bombardement rapide. Ou tout simplement décoller et profiter du vol gratuit. Devenez pilote militaire et profitez de l'occasion unique de contrôler des chasseurs modernes comme le F-16C, A-10C, F-35 Lightning II, Mirage 2000C, AV-8B Harrier II, Super Tucano ou le légendaire BF-109 Messerchmitt.

Télécharger le jeu gratuit Armed Air Forces





Nouveaux jeux payants iOS :

Dottania (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v1.0, 489 Mo, iOS 9.0, Hiromi Shirasugi) Dans Dottania , chaque protagoniste a un objectif différent, qui n'est pas seulement de développer la ville, mais aussi d'écouter les besoins des habitants. Vous pouvez également profiter de mini-jeux comme la pêche.



De plus, chaque pays a une culture différente et un paysage différent selon les seigneurs que vous choisissez ...



Un jeu de gestion et de simulation ! Télécharger Dottania à 6,99 €