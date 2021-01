Spire blast : un jeu de destruction à venir sur Apple Arcade

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Autre futur jeu Apple Arcade, Spire Blast est un peu comme un 3D Crush the Castle mélangé à un jeu de puzzle où vous jouerez le rôle d'un dragon lançant des projectiles dans le but de renverser de mystérieuses tours qui ont surgi partout dans le pays.



Regardez la vidéo trailer :

Spire blast : un jeu de destruction sur Apple Arcade

Dans le monde coloré de Spire Blast, vous et vos amis dragons auront donc à coeur de démolir de mystérieuses tours aux formes diverses et variées qui sont apparues aux quatre coins du royaume. Si vous aimez Angry Birds et Candy Crush, c'est un peu leur fils spirituel qui requiert réflexion et adresse pour réussir à détruire les bâtiments.



Il y a également une partie gestion des dragons pour agrémenter le tout. Pas le jeu de l'année mais sympathique pour les jeunes ayant un abonnement Apple Arcade.



Sortie prévue le 22 janvier.

Télécharger le jeu Spire blast