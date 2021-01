Fisherman Cards Game s'inspire du jeu de solitaire sur l'App Store

Corentin Ruffin

Peut-être que le nom de Fisherman Cards Game (v1.8.2, 66 Mo, iOS 11.0) vous dit quelque chose, et c'est tout à fait normal puisqu'il fait parti de notre sélection des sorties jeux de la semaine. À sa tête, on retrouve le développeur indépendant Ciro Manna, également connu sous le nom de BadBones Productions, qui a créé l'excellent Revolt.



Dans cette nouvelle cuvée, on retrouve le principe du jeu du solitaire au sein d'une aventure qui vous fera naviguer sur les sept mers. Voici la bande-annonce :

Fisherman Cards Game débarque sur iPhone et iPad

Salut marin, ce n'est pas un hasard si vous avez atterri sur mon île. Si vous recherchez une nouvelle expérience de jeu et que vous n'avez pas peur d'affronter la mer, vous êtes au bon endroit. Naviguez dans les eaux les plus profondes et battez des créatures redoutables et légendaires dans ce fantastique jeu de solitaire de cartes.

Fisherman Cards Game utilise l'influence du Solitaire et vous fait plonger dans les océans à la recherche de trésors en vous servant de vos différentes cartes. En cours de route, vous devrez affronter des créatures redoutables et légendaires à travers sept combats de boss.



Un vrai bonheur pour les amateurs de cartes !

Télécharger Fisherman Cards Game à 3,49 €