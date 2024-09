Game Freak lance Pand Land sur l'App Store japonais

Les studios Game Freak et WonderPlanet viennent d'annoncer le RPG d'aventure maritime Pand Land pour iOS et Android. Dans un premier temps réservé au Japon, Pand Land est un jeu de rôle d'aventure relaxant dans lequel vous prenez le contrôle d'une équipe d'expédition à la recherche de trésors, seul ou à plusieurs.



Pand Land est la propriété intellectuelle de Game Freak, le développeur de Pokemon.

Découvrez Pand Land

Pand Land, apparemment également appelé Pandoland, est un jeu d'aventure marine dans lequel les joueurs deviennent des capitaines d'expédition à la recherche de trésors légendaires. Ils explorent un monde vaste et mystérieux, partagent des cartes au trésor avec leurs amis et découvrent de nouveaux lieux, trésors et compagnons. Le jeu propose plus de 400 personnages et trésors uniques, encourageant le travail d'équipe et l'exploration avec les amis et la famille pour capturer des donjons. On sent véritablement la patte nippone dans le style graphique et le gameplay.



Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Ce nouveau RPG, développé par WonderPlanet et donc supervisé par Game Freak, arrive le 24 juin au Japon. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur l'App Store et Google Play.



Si vous souhaitez essayer la version japonaise la semaine prochaine, il vous faudra un compte App Store japonais (faisable de la même manière qu'un compte américain). La date de sortie internationale n'a pas encore été annoncée.

Télécharger le jeu Pand Land