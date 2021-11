Bravely Default Brilliant Lights s'affiche sur l'App Store japonais

En juillet dernier, Square Enix a annoncé Bravely Default Brilliant Lights pour iOS et Android au Japon comme objet de célébration du 10e anniversaire de la série Bravely qui a commencé sur Nintendo 3DS.



Aujourd'hui, Square Enix a commencé les précommandes et les pré-enregistrements pour Bravely Default Brilliant Lights sur iOS et Android au Japon, après avoir diffusé les détails au compte-gouttes.

Bravely Default Brilliant Lights : un RPG de Square Enix

Regardez la nouvelle bande-annonce de Bravely Default Brilliant Lights ci-dessous :

Bravely Default Brilliant Lights, ou BDBL pour les intimes, est le dernier titre de la série Bravely RPG de Square Enix, qui s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde.



Le jeu propose un monde et une histoire riches signés Keiichi Ajiro, une superbe musique de fond signée Revo et des batailles stratégiques stimulantes utilisant le système "Brave & Default". C'est d'ailleurs la première fois que le système de combat "Brave & Default", caractéristique de la série, est optimisé pour un jeu sur smartphone. Le système "Brave" permet aux joueurs d'attaquer jusqu'à quatre fois par tour, et le système "Default" permet aux joueurs d'enregistrer leurs actions pour le système "Brave".



La fiche du jeu nous confirme qu'il ne s'agit pas d'un jeu de gacha de personnage, donc pas de lootboxes ou autre bonus aléatoire à acheter, mais d'un RPG solo classique premium.



À l'heure actuelle, la date de sortie indiquée sur la page de l'App Store est le 27 janvier 2022. Cela n'a pas encore été confirmé, il s'agit donc probablement d'une date provisoire. Si vous souhaitez essayer la version japonaise, vous pouvez précommander Bravely Default Brilliant Lights sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android au Japon. On attend une annonce pour l'Europe et notamment la France car il s'agit d'une très bonne série de jeux de rôle.



Télécharger le jeu Bravely Default Brilliant Lights