Picnic Penguin : le nouveau jeu du développeur de Super Cat Tales

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Alors que hier, nous présentions notre sélection jeux de la semaine, voilà que de futures nouveautés pointent déjà le bout de leur nez. C'est notamment le cas de Picnic Penguin (v1.0, 49 Mo, iOS 10.0), qui n'est autre que le nouveau-né du développeur de Super Car Tales aka Gionathan Pesaresi, connu sous le nom de Neutronized.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle quand une création provient de chez l'homme, qui nous habitue à proposer d'excellents jeux. Voici la bande-annonce :

Picnic Penguin : un excellent jeu de puzzle à venir

Dans Picnic Penguin, vous pouvez pousser plusieurs blocs à la fois et les réorganiser pour ouvrir le chemin et terminer les niveaux. Picnic Penguin est un vrai régal à déguster pendant votre temps libre! Picnic Penguin propose plusieurs mondes à débloquer avec une énorme variation d'énigmes à résoudre tout en trouvant des pièces pour collecter tous les costumes.

Vous l'aurez compris, Picnic Penguin est un casse-tête inspiré de Sokoba qui essaye tout de même d'ajouter différents éléments pour se différencier et amener de la variété. Ainsi, on y retrouve différentes tailles de boîtes et des boîtes de poids différents pour venir affecter la façon de jouer.



Le jeu est prévu pour la semaine prochaine, et plus précisément le 13 janvier, sous forme de free-to-play. Nous mettrons à jour l'article en conséquence.



