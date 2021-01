Signal profite du bad buzz de WhatsApp

Signal, messagerie privée chiffrée qui a cartonnée durant le confinement vient de tweeter quelques heures après les déclarations négatives autour de Whatsapp et sa nouvelle politique de confidentialité. En effet, un nombre massif de nouveaux utilisateurs à surgit chez Signal à tel point qu'ils ont rencontrés quelques soucis de validation de compte, très vite résolu par la suite. Merci Whatsapp.



On vous en parlait hier, si vous lancez l'application Whatsapp, vous devriez voir afficher un message en plein écran qui vous demande d'autoriser les nouvelles conditions pour pouvoir continuer à utiliser l'application après le 8 février. Le problème c'est que cela a fait un gigantesque tollé puisque ce message vous demande (vous oblige) en réalité à partager vos données Whatsapp vers Facebook... sous peine de ne plus pouvoir accéder à votre compte d'ici un mois.

Le groupe Facebook (Facebook,Instagram,Whatsapp) étant déjà connu pour tous les problèmes liés à la confidentialité de ses utilisateurs, il n'en fallait pas plus pour qu'énormément de monde désactive son compte Whatsapp et visiblement c'est la concurrence qui en profiter un max.



En effet, à l'aide d'un tweet, la société Signal qui propose une application de messagerie chiffrée a vu son nombre d'utilisateurs augmenter en masse, à peine 24h après le bad buzz autour de Whatsapp.



Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.