Sortie en avril 2021 pour les nouveaux AirPods Pro et l'iPhone SE ?

Hier à 23:58 (Màj hier à 23:58)

Corentin Ruffin

Une nouvelle rumeur vient de voir le jour sur Internet et concerne l'arrivée des futurs AirPods Pro et du nouvel iPhone SE. En effet, selon le blog japonais Mac Otakara, il se pourrait que la Pomme ait planifié une sortie des deux produits durant le mois d'avril 2021.



Une information à prendre avec des pincettes, même si elle semble concorder avec les autres bruits de couloir qui nous sont parvenus.

Un blog japonais affirme que les nouveaux AirPods Pro et l'iPhone SE sortiront en avril

Le blog japonais Mac Otakara a déjà fait du bruit récemment en publiant des détails potentiels sur les prochains modèles d'iPad mini, d'iPad, d'iPad Pro et d'iPhone 13. Ces deniers reviennent à la charge en dévoilant la potentielle date de sortie de l'iPhone SE et des AirPods Pro de seconde génération.



Selon le rapport, les écouteurs sans fil seront livrés avec un boîtier de charge légèrement repensé, indiquant une hauteur de 46 mm et une largeur de 54 mm.