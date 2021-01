Apple Car : un prototype Hyundai en 2022 pour un lancement en 2024

Apple et Hyundai sont en discussion, comme nous l’apprenions vendredi, autour d’un accord de partenariat pour la prochaine Apple Car. Cette fois, il est question d’un calendrier avec une signature d'ici mars, selon un nouveau rapport partagé par Reuters, citant le Korea IT News.

Une Apple Car fabriquée par Hyundai ?

Dans les grandes lignes, le rapport du Korea IT News indique que les deux entreprises pourraient soit fabriquer les véhicules électriques dans une usine géorgienne appartenant à Kia Motors, une filiale du groupe Hyundai Motor, soit investir dans une nouvelle installation aux États-Unis pouvant produire jusqu'à 400000 voitures électriques annuellement. Le rapport mentionne également qu'une version bêta de l’Apple Car serait présentée en 2022.



Le mois dernier, Reuters a annoncé que la production d’Apple Car pourrait commencer vers 2024, et ce délai a de nouveau été repris dans le rapport d'aujourd'hui. Un démarrage de la production en 2024 est peut-être un peu ambitieux, car selon Bloomberg la semaine dernière a déclaré que l’Apple Car est loin d'être en production et pourrait être prêt dans environ cinq à sept ans. Ce qu’a confirmé l’analyste Kuo.

Des rumeurs selon lesquelles Apple serait en négociations avec Hyundai ont fait surface pour la première fois la semaine dernière‌, suggérant qu'Apple envisage de travailler avec le constructeur automobile coréen pour produire des véhicules électriques autonomes et développer des batteries en raison des coûts élevés de la technologie et des installations de production nécessaires.



Hyundai a initialement confirmé ses discussions sur les véhicules électriques avec Apple dans une déclaration à CNBC, mais la déclaration a été modifiée quelques heures plus tard sans aucune mention d'Apple. Une manière de cacher ses intentions sur le projet Titan ? En tout cas, les dernières informations penchent plutôt vers une voiture complète qu’un système à intégrer chez les différents constructeurs automobiles.