Mac : Apple a enregistré une croissance de 49% sur les ventes de T4 2020

Ça y est, nous venons d'avoir les premières estimations concernant les ventes d'ordinateurs au quatrième trimestre de 2020. Sur ce marché nous retrouvons des géants comme Acer, Hewlett-Packard, Dell ou encore Lenovo. Si les PC se sont toujours mieux vendus que les Mac (grâce à leurs tarifs bien plus accessibles), les ordinateurs d'Apple arrivent quand même à se démarquer et connaissent régulièrement de fortes croissances !

7,3 millions de ventes de Mac au T4 2020

L'année 2020 aura été merveilleuse pour les fabricants d'ordinateurs, avec la montée en flèche du travail à domicile, des centaines de millions de personnes n'ont pas eu le choix que d'investir dans du matériel informatique pour poursuivre leur activité.

Si Apple a profité, l'ensemble du secteur a connu une belle progression sur la totalité de l'année dernière. Selon le cabinet d'analyse IDC, Apple a continué sa performance jusqu'au 4e trimestre de 2020. Si ces chiffres ne sont pas officiels, ils permettent quand même d'avoir un aperçu sur la position d'Apple parmi ses concurrents !

Pour les trois derniers mois de 2020, Apple a réussi à vendre plus de 7,3 millions de Mac (tous modèles confondus). Il faut dire que la firme de Cupertino avait une stratégie bien organisée, à l'approche des fêtes de fin d'année, Apple a pris l'initiative de commercialiser ses Mac avec la puce M1. Suite à l'annonce de l'abandon d'Intel lors de la WWDC 2020, de nombreux consommateurs attendaient avec impatience pour acheter leur Mac Apple Silicon. Ajoutez à cela la demande liée aux activités professionnelles à domicile puis aux traditionnels cadeaux de Noël et c'est le succès assuré...

Comme vous pouvez le constater, même si Apple arrive à afficher une croissance de 49,2%, la firme de Cupertino reste loin derrière ses principaux concurrents. En effet, Dell, HP et Lenovo savent comment parler aux consommateurs aux budgets plus restreints, une chose qu'Apple a réussi à faire sur certains secteurs, mais pas encore sur celui des ordinateurs.

Au quatrième trimestre de 2020, Apple avait une part de marché de seulement 8%. On retrouve Dell devant à 12%, HP à 17,1% et Lenovo à 17,9%.

Et sur la totalité de l'année 2020 ?

Une année spectaculaire pour les ventes d'ordinateur !

Quand on regarde minutieusement les chiffres de tous les fabricants, il y a une évolution massive par rapport à 2019.

Quand on compare les deux années, Lenovo a gagné 12% de croissance, HP 7,5%, Dell 8,1%, Apple 29,1% (meilleure performance) et Acer 22,9%.

Ces statistiques montrent bien évidemment que le marché des ordinateurs est très loin d'être en difficulté à cause des tablettes, au contraire les PC/Mac se vendent toujours à la perfection !