Satechi : un dock qui recharge tous vos appareils Apple en même temps [CES 2021]

Après quelques annonces comme des télés avec le HDMI 2.1 ou encore un écran 42 pouces LG Display , voici maintenant une annonce de la marque connue de tous, Satechi qui nous propose un dock de recharge nommé Dock5 qui a la particularité de pouvoir recharger tous vos appareils Apple en même temps. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, les AirPods (sans fil), deux iPhone et même un iPad Pro 12.9 pouces rechargent en même temps au même endroit. Au total, le dock dispose d'un emplacement de charge Qi, de deux ports USB-C 20W et deux ports USB-A.

Vous rêvez d'une station de recharge qui vous permet de recharger plusieurs objets (et même l'iPad) en même temps au même endroit. Satechi risque de répondre à votre demande avec ce tout nouveau Dock5 présenté lors du CES 2021 qui se déroule actuellement.

